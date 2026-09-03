சென்னையில் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய 6 இளைஞர்கள் கைது
பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் சாலை விதிகளை மீறி இருசக்கர வாகனங்களை இயக்குவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறை எச்சரித்துள்ளது.
Published : September 3, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: ஈக்காட்டுத்தாங்கல் பகுதியில் ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்திய 6 பேரை போக்குவரத்து போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 2 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் சாலைகளில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட போக்குவரத்து காவல் கூடுதல் ஆணையர் உத்தரவிட்டார்.
அதனையடுத்து, சென்னையில் பல முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்துத் துறை போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவதுடன், போக்குவரத்து மற்றும் சாலை விதிகளை மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி அன்று இரவு ஈக்காட்டுத்தாங்கல் ஜவஹர்லால் நேரு 100 அடி சாலையில் அமைந்துள்ள காசி தியேட்டர் மேம்பாலம் அருகே சில இளைஞர்கள் இருசக்கர வாகனங்களில் ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாக ஒட்டி ஒருவரை ஒருவர் முந்திச் சென்று சாகசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அப்போது அவர்கள் சென்ற இருசக்கர வாகனம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த சதீஷ் என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியதில் விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் சதீஷ் காயமடைந்தார்.
இதுகுறித்து அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விசாரணையில், ஆபத்தான முறையில் அதிவேகமாக இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்தியதாக ஜெயவேல் ராதா (எ) அப்பு (19), சுஜித் (20), கால்வின் ரொனால்டோ (19), காமேஷ்வரன் (18), கௌதம் (20) ஆகிய 5 பேரை போலீஸார் அடையாளம் கண்டு, கடந்த ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி அன்று கைது செய்தனர்.
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அவர்களிடமிருந்து கேடிஎம் இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரும் அன்றைய தினமே நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் தலைமையிலான தனிப்படை போலீஸார் தீவிர விசாரணை மற்றும் தேடுதல் வேட்டை நடத்தினர். இதில், இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த லோகேஷ்வரன் (18) என்பவரை இன்று (செப்டம்பர் 3) கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து R15 இருசக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையிலும், சாலைப் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், சாகசம் என்ற பெயரில் அதிவேகமாகவும், ஆபத்தான முறையிலும் இருசக்கர வாகனங்களை இயக்குவோர் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை போக்குவரத்து காவல் துறை எச்சரித்துள்ளது.