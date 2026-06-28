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போதை மாத்திரை விற்பனை; பயங்கர ஆயுதங்களுடன் சுற்றி திரிந்த 6 இளைஞர்கள் கைது

கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் 680 போதை மாத்திரைகள், 1 ஏர் பிஸ்டல், 2 அடி நீளமுள்ள 11 வாள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 10:27 PM IST

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மதுரை: ஆன்லைனில் போதை மாத்திரைகளை கொள்முதல் செய்து ரகசியமாக விற்று வந்த ஆறு இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மதுரை மாவட்டம், செக்கானூரணி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட வடக்கம்பட்டி சாலையில் காவல்துறையினர் நடத்திய தீவிர ரோந்து பணியின் போது, சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் நின்று கொண்டிருந்த ஹூண்டாய் வெர்னா காரை சோதனையிட்டனர்.

அந்த காரில் இருந்த ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த சிபியோன்ராஜ் (20), மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லோகபாண்டி (21), நந்தகுமார் (21), தேனவன் (20), சுபாஷ் (25) மற்றும் விஷால் (19) ஆகிய 6 வாலிபர்களைப் பிடித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டதில், அவர்கள் அனைவரும் ஆன்லைன் செயலி (App) மூலம் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகளை ஆர்டர் செய்து, கூரியர் மூலமாகப் பெற்று விற்பனையில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.

தொடர்ந்து சட்டவிரோதமாக போதை மாத்திரைகள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களை வைத்திருந்த குற்றத்திற்காக 6 பேரும் மதுரை மாவட்ட போலீஸாரால் அதிரடியாகக் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 680 போதை மாத்திரைகள், 1 ஏர் பிஸ்டல், 2 அடி நீளமுள்ள 11 வாள்கள், ஹூண்டாய் வெர்னா கார், கேடிஎம் டியூக் இருசக்கர வாகனம், 6 மொபைல் போன்கள் மற்றும் 1 ஆப்பிள் லேப்டாப் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த சம்பவம் செக்கானூரணி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இனிவரும் காலங்களில் இது போன்ற போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் ஆயுதக் கலாச்சாரத்தில் ஈடுபடுவோர் மீதும், அவர்தம் உறவினர்கள் மீதும் கடும் சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என்றும், அவர்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் முடக்கப்படும் என்றும் மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தேவநாதன் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மேலும், கஞ்சா மற்றும் போதைப்பொருட்கள் குறித்த ரகசியத் தகவல்களை பொதுமக்கள் 94981-81206 என்ற எண்ணிற்குத் தொடர்பு கொண்டு தெரிவிக்கலாம் எனவும் மதுரை மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

ONLINE DRUGS CAPSULE
ARREST
போதை மாத்திரை விற்பனை
இளைஞர்கள் கைது
NARCOTIC PILLS

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