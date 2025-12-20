ETV Bharat / state

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ராகிங்: ஆறு மாணவர்கள் சஸ்பெண்ட்

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் மீண்டும் ராகிங் சம்பவம் நடைபெறாமல் இருக்க வேண்டும் என கல்லூரி முதல்வர் தரப்பில் இருந்து அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை: சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ராகிங்கில் ஈடுபட்ட ஆறு மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து கல்லூரி முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் கடந்த டிசம்பர் 14ஆம் தேதி இரவு கபடி வீரர்கள் கூட்டம் என்ற பெயரில் விடுதி அறையில் அனுமதியின்றி ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது சீனியர் மாணவர்கள், சுமார் 20 ஜூனியர் மாணவர்களை அறைக்கு வரவழைத்து அவர்களுடன் பேசியுள்ளனர். அந்த கூட்டத்தின் போது 2021 மற்றும் 2022 ஆண்டு மாணவர்களுக்கிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து நேற்று நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவர் அந்த அறைக்கு அழைக்கப்பட்டு, ராகிங் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அப்போது அடிதடி நடந்ததற்கான ஆதாரம் ஏதும் இல்லை என்றாலும், இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர் அளித்த புகார் பேரில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, ஒழுங்கீன செயல் நடைபெற்றுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் கல்லூரியின் உத்தரவை மீறி ஜூனியர் மாணவர்களை ரேகிங் செய்த குற்றத்திற்காக 6 சீனியர் மாணவர்களை சஸ்பெண்ட் செய்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

ஆறு மாணவர்களை கல்லூரியில் இருந்து மறு உத்தரவு அறிவிப்பு வரும் வரை இடைநீக்கம் செய்து கல்லூரியின் முதல்வர் சாந்தாராம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் மீண்டும் இதுபோன்ற சம்பவம் நடக்காமல் இருக்க வேண்டும் என கல்லூரி முதல்வர் தரப்பில் இருந்து அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் மாணவர்கள் ராகிங் செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஆறு மாணவர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

