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சென்னையில் பணியாற்றிய 6 ஜி.எஸ்.டி உயர் அதிகாரிகள் டெல்லிக்கு பணியிட மாற்றம்

ஜி.எஸ்.டி உயர் அதிகாரிகள் நிர்வாக காரணங்களுக்காக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 10:42 AM IST

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சென்னை: ஜி.எஸ்.டி உயர் அதிகாரிகள் 6 பேரை டெல்லியில் உள்ள சி.பி.ஐ.சி (மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம்) தலைமையகத்திற்கு பணியிட மாற்றம் செய்து மத்திய நிதியமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறை (ஜி.எஸ்.டி) அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்த முதன்மை தலைமை ஆணையர், முதன்மை ஆணையர், கூடுதல் ஆணையர்கள் மற்றும் துணை ஆணையர்கள் என ஆறு உயர் அதிகாரிகளை டெல்லிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஜி.எஸ்.டி உயர் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றத்திற்கான உத்தரவை கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியம் சி.பி.ஐ.சி. வெளியிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவில், பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட அதிகாரிகள் அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை டெல்லியில் உள்ள சி.பி.ஐ.சி. தலைமையகத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, சென்னை மத்திய ஜி.எஸ்.டி. முதன்மை தலைமை ஆணையர் மதன் மோகன் சிங், சென்னை வடக்கு ஜி.எஸ்.டி. முதன்மை ஆணையர் பிரதீப் குமார் சுமன், கூடுதல் ஆணையர்கள் சிவபிரகாஷ் வீரேஷ் பட்டி, பி. லோகநாத் ரெட்டி மற்றும் துணை ஆணையர்கள் எம். பண்டாரம், என். சுதாகர் ஆகியோர் டெல்லிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்
ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் மதன் மோகன் சிங் ஏற்கனவே பணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், மற்ற அதிகாரிகள் இன்று (ஆகஸ்ட் 12) புதிய பணியிடத்தில் சேர உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. முன்னதாக, சென்னை செளகார்பேட்டை பகுதியில் ஜி.எஸ்.டி அதிகாரிகள் ஆய்வுக்கு சென்றபோது வணிகர்கள் அவர்களை முற்றுகையிட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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ஆய்விற்காக வந்த ஜி.எஸ்.டி அதிகாரிகள் மீது வணிகர்கள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததுடன், இதுத் தொடர்பாக காவல்துறையிலும் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணையும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், தற்போது சி.பி.ஐ.சி வெளியிட்டுள்ள பணியிட மாற்ற உத்தரவில் இந்த இடமாற்றங்களுக்கான காரணம் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. நிர்வாக காரணங்களுக்காக மட்டுமே மாற்றப்படுவதாக அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சென்னையில் ஜி.எஸ்.டி உயர் அதிகாரிகளாக பணிபுரிந்து வந்த 6 அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுவது இதுவே முதல்முறை எனவும் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்
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