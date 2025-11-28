சமையலர் பாப்பாள் தீண்டாமை வழக்கு - 6 பேருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை
சாதியைக் காரணம் காட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் சத்துணவு சமையலராக இருந்த பாப்பாள் என்பவர் சமைக்கக் கூடாது என பெற்றோர் ஒரு தரப்பினர் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
Published : November 28, 2025 at 8:57 PM IST
திருப்பூர்: திருப்பூர் அருகே சமையலர் பாப்பாள் மீதான தீண்டாமை கொடுமை வழக்கில் ஆறு பேருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.
திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி திருமலை கவுண்டம்பாளையத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் சத்துணவு சமையலராக அதே ஊரை சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பாப்பாள் என்பவர் 13 வருடங்களாக பணியாற்றி வந்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி 2018 அன்று, பாப்பாள் வழக்கம் போல சமையல் செய்துள்ளார். அப்போது அந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களின் பெற்றோர் ஒரு தரப்பினர், பாப்பாள் சமைத்த உணவை தங்களது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கூடாது என்று கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் பாப்பாள் வேறு பள்ளிக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இதனை கண்டித்து பெரியார் உணர்வாளர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில்
பாப்பாளுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் பாப்பாள் மீண்டும் திருமலை கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அதே பள்ளிக்கு பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டார். இதனிடையே தன்னை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது குறித்து பாப்பாள் சேவூர் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
88 பேர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில், போலீசார் இறுதியாக 36 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்தனர். திருப்பூர் மாவட்ட பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின வன்கொடுமை தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் 7 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ், பழனிசாமி, சக்திவேல், சண்முகம், வெள்ளிங்கிரி, துரைசாமி, சீதா லட்சுமி ஆகிய 6 பேர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாக அறிவித்து, அவர்களுக்கு தலா இரண்டு ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.
இந்த தீர்ப்பு குறித்து பாப்பாள் தரப்பினர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். நீதிமன்ற வளாகத்தில் இனிப்பு வழங்கியும், சாலையில் வெடிகள் வைத்தும் கொண்டாடினர்.
இந்த தீர்ப்பு குறித்து சமையலர் பாப்பாள் கூறுகையில், ”2006-ல் வேலைக்கு சேர்ந்த போது கந்தாயிபாளையத்தில் சாதியை சொல்லி சமைக்கக் கூடாது என்றார்கள். திருமலை கவுண்டம்பாளையத்திலும் சமைக்க கூடாது என்றார்கள். மற்ற இடங்களில் வேலை செய்ய விடவில்லை, வழக்கு நடக்கும் காலத்தில் எனக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லை. தற்போது அதே பள்ளியில் பணியாற்றுகிறேன். எல்லோரும் நான் சமைத்ததை சாப்பிடுகின்றனர்” என்றார்.