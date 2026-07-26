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நெல்லையில் நள்ளிரவு அரிவாளுடன் வலம் வந்த கும்பல்; பெட்ரோல் பங்க், வாகனங்கள் சூறையாடல்

இச்சம்பவம் முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்றதா? அல்லது பொதுமக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அரங்கேற்றப்பட்ட செயலா? என்ற கோணங்களிலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சேதப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோ
சேதப்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 1:49 PM IST

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திருநெல்வேலி: திசையன்விளை மற்றும் இட்டமொழி பகுதிகளில் நள்ளிரவு நேரத்தில் அரிவாளுடன் வலம் வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பல் பெட்ரோல் பங்க் மற்றும் வாகனங்களை சூறையாடிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இச்சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், நள்ளிரவு நேரத்தில் 2 இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த 6 பேர் கொண்ட அடையாளம் தெரியாத கும்பல் முதலில் திசையன்விளையில் உள்ள ஒரு பெட்ரோல் பங்கிற்குள் புகுந்தது. அங்கு இருந்த பெட்ரோல் நிரப்பும் பம்பிங் மெஷின்களை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டி சேதப்படுத்தியுள்ளது.

அப்போது, பணியில் இருந்த பெட்ரோல் நிரப்பும் ஊழியரை நோக்கியும் அந்த கும்பல் அரிவாளுடன் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து அதே கும்பல் திசையன்விளை - இட்டமொழி சாலையில் வழிநெடுகிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆட்டோ, வேன், டிரக்கர், இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களின் கண்ணாடிகளையும் அரிவாளால் வெட்டி சூறையாடியுள்ளது.

சேதப்படுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க்
சேதப்படுத்தப்பட்ட பெட்ரோல் பங்க் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், சாலையோரத்தில் இருந்த கரும்புச்சாறு இயந்திரத்தையும் கீழே தள்ளி சேதப்படுத்தியுள்ளனர். தொடர்ந்து இட்ட மொழியில் உள்ள மற்றொரு பெட்ரோல் பங்கிற்கு சென்று பெட்ரோல் நிரப்பிவிட்டு, அங்கு வேலை பார்த்து வரும் ஊழியர்களையும் அரிவாளால் வெட்டுவதற்கு முயற்சி செய்துள்ளனர்.

உயிர் பயத்தில் ஓடிய ஊழியர் அருகில் உள்ள குளத்திற்குள் இறங்கி தப்பியதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

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நள்ளிரவில் நடைபெற்ற இந்த அட்டகாசத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். இதுகுறித்து பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர்கள் சிசிடிவி காட்சிகள் ஆதாரத்துடன் திசையன்விளை காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்துள்ளனர்.

சம்பவ இடங்களுக்கு விரைந்து சென்ற திசையன்விளை காவல்துறையினர் சேதமடைந்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினர். அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து, மர்ம கும்பலை அடையாளம் காணும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இச்சம்பவம் முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்றதா? அல்லது பொதுமக்களிடம் அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அரங்கேற்றப்பட்ட செயலா? என்ற கோணங்களிலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து திசையன்விளை காவல்துறையினரிடம் கேட்டபோது, “அருகில் கோயில் திருவிழாவிற்காக வந்த கும்பல் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபட்டதாக எங்களுக்கு தெரியவந்துள்ளது. எனவே அந்த கோயில் விழா தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம். மேலும், அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தார்கள்? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெறுகிறது. தற்போது வரை குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை. ஆனால், விரைவில் இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைவரும் கைது செய்யப்படுவார்கள்” என்று கூறினார்.

TAGGED:

NELLAI ROWDY ATTACK PETROL BUNK
நெல்லை
திசையன்விளை
நெல்லையில் பயங்கரம்
THISAYANVILAI ATTACK ISSUE

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