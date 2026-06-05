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முதலமைச்சரின் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் கசிந்த வழக்கு: மேலும் 6 பேர் அதிரடி கைது

'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில், ஏற்கனவே உதவி எடிட்டர் உட்பட 9 பேரை தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்திருந்தனர்.

ஜனநாயகன் போஸ்டர்
ஜனநாயகன் போஸ்டர் (ETV Bharat Via KVN Productions)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 5, 2026 at 7:58 AM IST

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சென்னை: ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரத்தில் மேலும் 6 பேரை தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

பிரபல இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ’ஜனநாயகன்’. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழ் வழங்காத நிலையில் ,படம் வெளியாவதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் முழுவதும் மேம்பட்ட தரத்தில் இணையத்தில் கசிந்தது. இதனால் படக்குழு மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனம் கடும் அதிர்ச்சியடைந்து.

இந்த சூழலில் கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சென்னை சைபர் க்ரைம் காவல்துறையினரிடம் புகார் மனு அளித்திருந்தது. இது தொடர்பாக மாநில சைபர் கிரைம் போலீசார் BNS தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், பதிப்புரிமைச் சட்டம் மற்றும் சினிமாடோகிராஃப் சட்டத்தின் தொடர்புடைய விதிகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, தனிப்படை அமைத்து, விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.

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இதில் 6 பேரை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களிடமிருந்து டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பின்னர் முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்படும் ஒருவர் உட்பட மூன்று பேரை போலீசார் கடந்த மே மாதம் கைது செய்தனர்.

அவர்கள் 9 பேரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் ஒருவர், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் உதவி எடிட்டராக பணியாற்றி வந்திருக்கிறார். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் பிரசாந்த், செல்வம், பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தொடர்ந்து நடந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் 6 பேரை இரு தினங்களுக்கு முன்பு போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் ஜனநாயகன் படத்தை இணையத்தில் கசிய விட்டதற்கான ஆதாரத்தை கைப்பற்றிய போலீசார், அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர். இதுவரை இந்த வழக்கில் மொத்தம் 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஜனநாயகன் லீக்
விஜய் திரைப்பட வழக்கு
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