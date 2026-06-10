தென்காசி அரிவாள் வெட்டு சம்பவத்தில் மேலும் 6 பேர் கைது; வழுக்கி விழுந்ததில் 5 பேருக்கு எலும்பு முறிவு
ஐந்து பேருக்கும் ஒரே மாதிரி வலது கையில் முறிவு ஏற்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்க விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : June 10, 2026 at 4:34 PM IST
திருநெல்வேலி: தென்காசி, நெல்லை மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற அரிவாள் வெட்டு சம்பவத்தில் மேலும் 6 பேர் கைதான நிலையில், அவர்களில் 5 பேர் வழுக்கி விழுந்து காயமடைந்துள்ளனர்.
தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூர் கிராமத்தில் கடந்த மாதம் 29-ஆம் தேதி போதை கும்பல் ஒன்று பட்டியல் சமூக மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபடி ரோட்டில் நின்ற மக்களை அரிவாளால் வெட்டியது. குறிப்பாக திருமண வீட்டிற்கு வந்த நபர்களையும் அரிவாளால் அக்கும்பல் வெட்டியது. இதில் ரமேஷ், சந்தோஷ்குமார், அருள்மாறன் உள்பட ஆறு பேர் காயமடைந்தனர்.
பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் திருமண வீட்டில் பேனர் வைத்த போது மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த நபர்களுடன் பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதில் கோபமடைந்த அந்த கும்பல் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. மேலும் அதே கும்பல் நெல்லை மாவட்டம் மானூர் அருகே தெற்கு பட்டி கிராமத்தில் சாலையில் நின்ற இருவரை அரிவாளால் வெட்டியது.
மேலும் கடந்த மாதம் 28-ஆம் தேதி இதே கும்பல் அம்பாசமுத்திரம் அருகே இருவரை பணம் கேட்டு மிரட்டி தாக்கியதும் விசாரணையில் தெரியவந்தது. அடுத்தடுத்த பகுதியில் ஒரே கும்பல் இந்த கொடூர தாக்குதலை நடத்தியதால் நெல்லை, தென்காசி மாவட்டத்தில் பெரும் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த தனிப்படை போலீசார் இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மூன்று சிறுவர்கள் உட்பட 12 பேரை போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த தாக்குதலில் தொடர்புடைய சண்முகக்குட்டி (எ) மதன் (26), நந்து (24), இசக்கிராஜா (எ) ராஜா (25), வேல்கார்த்திக் (23), பேச்சிமுத்து (37), சண்முகநாதன்(எ) ராஜா (30) ஆகிய ஆறு பேரை இன்று போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். இதன் மூலம் இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய 18 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கிடையே கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 5 பேர் வழுக்கி விழுந்து கை முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மாவு கட்டு போடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக ஐந்து பேருக்கும் ஒரே மாதிரி வலது கையில் முறிவு ஏற்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்க விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.