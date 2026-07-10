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திருப்பூர் அருகே கோர விபத்து | ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் உயிரிழப்பு

விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பியோடிய லாரி ஓட்டுநர் குறித்தும் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விபத்துக்குள்ளான டீசல் லாரி மற்றும் காரின் படம்
விபத்துக்குள்ளான டீசல் லாரி மற்றும் கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 9:20 PM IST

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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், ஊத்துக்குளி அருகே காரும், டீசல் டேங்கர் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்ட பயங்கர விபத்தில் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் என ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

சேலம், சாமிநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஹேமா. இவருடைய கணவர் முகிலன், தந்தை ஈஸ்வரன், தாய் திருமகள், பாட்டி சிவகாமி மற்றும் இவர்களது குழந்தைகள் ஸ்ரீநித்து, கனிஷ் ஆகியோர் பல்லடம் பகுதியில் உள்ள தங்களது உறவினர் ஒருவரின் துக்க நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துக் கொள்வதற்காக ஒரே காரில் சென்றுள்ளனர்.

விபத்தில் உருக்குலைந்து காணப்படும் கார்
விபத்தில் உருக்குலைந்த கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

துக்க நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு, அவர்கள் மீண்டும் பல்லடத்திலிருந்து ஊத்துக்குளி வழியாக சேலம் சாமிநாதபுரத்திற்கு தங்களது காரில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். இவர்களது கார் ஊத்துக்குளி அடுத்த காக்காபள்ளம் என்ற இடத்தை அடைந்தபோது, விஜயமங்கலத்தில் இருந்து ஊத்துக்குளி நோக்கி அதிவேகமாக வந்த டீசல் டேங்கர் லாரி ஒன்று, எதிர்பாராதவிதமாக இவர்களது காரின் மீது நேருக்கு நேர் மோதி பயங்கர விபத்துக்குள்ளானது.

விபத்தில் இறந்தவர்களை மீட்கும் பொதுமக்கள்
விபத்தில் இறந்தவர்களை மீட்கும் பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

லாரி மோதிய வேகத்தில் கார் முற்றிலும் நொறுங்கி உருக்குலைந்தது. இந்த கொடூர விபத்தில் காரில் பயணித்த முகிலன், ஈஸ்வரன், திருமகள், சிவகாமி மற்றும் சிறுவர்கள் ஸ்ரீநித்து மற்றும் கனிஷ் ஆகிய 6 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

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அதேவேளையில், ஹேமா மட்டும் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளார். உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த அவரை மீட்டு முதலுதவிக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அங்கிருந்த மக்கள் அனுப்பி வைத்தனர். மேல்சிகிச்சைக்காக அவர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

மேலும், சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீஸார், உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், விபத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பியோடிய லாரி ஓட்டுநர் குறித்தும் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 6 பேர் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

ஊத்துக்குளி கார் விபத்து
ACCIDENT
UTHUKULI ACCIDENT
HEAD ON COLLISION
CAR LORRY ACCIDENT

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