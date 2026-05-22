ஆறு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு
ஓசூர் சரக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த அக்ஷய் அனில் வாக்ரே பதவி உயர்வுடன் திருப்பத்தூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : May 22, 2026 at 7:53 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆறு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த பிறகு ஐபிஎஸ் மற்றும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல், காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பதவியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் மண்டல ஐஜிக்கள், டிஐஜிக்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், பெருநகர சென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், தமிழ்நாடு காவல்துறையின் உளவுப்பிரிவு டிஐஜியாக அஸ்ரா கார்க் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மேலும் ஆறு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் இன்று (மே 22) உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், 'காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த ஐஜி செந்தில் குமாரி, சென்னை சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். திருச்சி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த செல்வநாகரத்தினம் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக டோங்கரே பிரவீன் உமேஷ் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த ஷியாமளா தேவி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, சென்னை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றப்பிரிவு நிலை-2 காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். கோயம்புத்தூர் மாநகரப் போக்குவரத்து காவல் துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்த அசோக் குமார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு, தற்போது தென்காசி மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அதேபோல் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த இரண்டு அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் சரக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த அக்ஷய் அனில் வாக்ரே பதவி உயர்வு பெற்று திருப்பத்தூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நாகர்கோவில் சரக உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றி வந்த லலித் குமார் பதவி உயர்வு பெற்று பெரம்பலூர் மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்' என்று அந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.