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மலைவாழ் மக்களிடம் ரூ.1 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக புகார்: வனத்துறை அதிகாரிகள் 6 பேர் சஸ்பெண்ட்

ஜவ்வாது மலைப் பகுதியில், அரசுக்குச் சொந்தமான வன நிலங்களை பட்டா பெற்று தருவதாக கூறி, மலைவாழ் மக்களை மிரட்டி, அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.1 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரநிதித்துவ படம்
பிரநிதித்துவ படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 3:10 PM IST

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திருவண்ணாமலை: ஜவ்வாது மலையில் அரசுக்கு சொந்தமான காட்டு நிலங்களை பட்டா மாற்றம் செய்து தருவதாகக் கூறி, மலைவாழ் மக்களிடம் லஞ்சம் பெற்றதாக எழுந்த புகாரில் 6 வனத்துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஜவ்வாது மலைப் பகுதியில் ஏராளமான மலைவாழ் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். மேலும் இப்பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான வன நிலங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. இந்த நிலங்கள் தொடர்பாக பல்வேறு அரசு விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், சில அதிகாரிகள் அரசுக்கு சொந்தமான காட்டு நிலங்களை பட்டா செய்து தருவதாகக் கூறி, மலைவாழ் மக்களிடம் பணம் பெற்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

மேலும், பட்டா பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, மலைவாழ் மக்களை மிரட்டி, அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.1 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக கிடைத்த புகார்கள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட 6 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வனச்சரக அலுவலர் பிரபு, சென்னையில் உள்ள வனக் காவலர் முத்து, ஜவ்வாது மரத்தூர் சரகம், கொமேரி பீட் பகுதியில் உள்ள வனச்சரக அலுவலர் செங்குட்டுவன், நாடனூர் சரகத்திற்கு உட்பட்ட வனவர் அருணகிரி, நாடனூர் சரகத்திற்கு உட்பட்ட மண்டபாரை பிரிவை சேர்ந்த வனவர் சுப்ரமணி, சென்னை ரிவர்ஸ் ரெஸ்டோரேஷன் டிரஸ்டில் பணியிடமாற்றுப் பணியில் (Deputation) உள்ள வனச்சரக அலுவலர் சுரேஷ் ஆகிய 6 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான உத்தரவை திருவண்ணாமலை மாவட்ட வன அலுவலர் சுதாகர் பிறப்பித்துள்ளார்.

சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட 6 பேர்
சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட 6 பேர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தங்களது பதவியைப் பயன்படுத்தி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டார்களா? என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணையின் முழுமையான முடிவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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இந்த விவகாரத்தில் இதுவரை 3 வனச்சரக அலுவலர்கள், 2 வனவர்கள் மற்றும் ஒரு வனக் காவலர் என மொத்தம் 6 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ஜவ்வாது மலைப் பகுதி
திருவண்ணாமலை
FOREST DEPT OFFICIALS SUSPEND
FOREST DEPT OFFICIALS SUSPEND

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