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சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை எனக் கூறி லஞ்சம் பெற்ற 6 அதிகாரிகள் சஸ்பெண்ட்

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசு அமைந்துள்ள நிலையில் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அவ்வப்போது சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம்
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 6:12 PM IST

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சென்னை: லஞ்சம் மற்றும் வேலை வாங்கித் தருவதாக ஏமாற்றிய புகார்களை அடுத்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் 6 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு 4 பேர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான அரசு புதிதாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் தமிழ்நாட்டில் அரசு ஊழியர்கள் லஞ்சம் வாங்குவதைத் தடுக்கும் வகையில் பல கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், அரசு அலுவலகங்களில் தொடர்ந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, கையூட்டு பெறும் அரசு ஊழியர்களைப் பணியிடை நீக்கம், பணி நீக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு அவர்கள் மீது வழக்குகளும் பதியப்பட்டு வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில், ஊழல் முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையிலும் ஊழலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீதும் கடும் நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வகையில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில், அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி லஞ்சம் பெற்ற அரசு அதிகாரிகளை சஸ்பெண்ட் செய்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

2025-26- ஆம் ஆண்டு ரூபாய் 9 லட்சம் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு போலியான ஆவணங்கள் சமர்ப்பித்த மாதவரம் மற்றும் மணலி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த சுகாதார அதிகாரி தேவிகலா சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல், சென்னை செனாய் நகரில் உள்ள மண்டல துணை ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் நிபுணராக பணியாற்றும் அரசு ஊழியர் சிவ பொற்கொடி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி ரூபாய் 6 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றது கண்டறியப்பட்டு அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் மாதவரம் மண்டல உதவி பொறியாளர் ஆனந்தராவ், கட்டட உரிமையாளரிடம் ரூபாய் 2.5 லட்சம் லஞ்சம் பெற்றதால் அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்,

இதனைத் தொடர்ந்து கோடம்பாக்கம் மாநகராட்சி சாலை பணியாளர் பாஸ்கர், முறையாக உரிமம் பெற்றிருந்த கட்டட உரிமையாளரிடம் 50 லட்சம் ரூபாயை லஞ்சமாக மிரட்டி கேட்டதால் அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் ராயபுரம் மண்டலத்தில் பில் கணக்கு முடித்து, பணம் பெற்று தருவதற்கு லஞ்சம் கேட்டதாக என்.யூ.எம்.எல் (தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்) பணியாளர் கண்ணன் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்

இவ்வாறாக, லஞ்சம் மற்றும் வேலை வாங்கி தருவதாக ஏமாற்றிய புகார்களை அடுத்து சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் 6 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பொதுப்பணத்தை தவறாக பயன்படுத்திய புகார்களின் கீழ் 4 மூத்த அதிகாரிகள் உட்பட 6 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதிகாரிகள் 4 பேர் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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TAGGED:

சென்னை மாநகராட்சி
லஞ்சம் பெற்ற 6 பேர் சஸ்பெண்ட்
GREATER CHENNAI CORPORATION
CORRUPTION
OFFICERS SUSPENDED

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