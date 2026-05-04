சிவகாசி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சிவகாசி தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸின் ஜி. அசோகன், அதிமுக தரப்பில் ராஜேந்திர பாலாஜி, நாதகவின் எஸ்தர் மேரி டயானா, தவெகவின் கீர்த்தனா ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:41 AM IST
சிவகாசி (விருதுநகர்): தொழிலாளர்கள் நிரம்பிய பட்டாசு நகரமான சிவகாசியில் இந்த தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு யார் பக்கம் இருக்கிறது? பார்க்கலாம்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவானது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது. தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக 85.15% என்ற அளவில் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், இந்த முறையும் திமுகவிற்கு தான் தேர்தல் களம் சாதகமாக இருந்ததாக வாக்குப்பதிவுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் கூறியுள்ளன.
எனினும், தொகுதிவாரியான நிலவரம் குறித்த எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே அதிகமாக காணப்படுகிறது. காலங்காலமாக விஐபி மற்றும் நட்சத்திர வேட்பாளர்களை கொண்டுள்ள விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறப்போகிறார் என்ற எதிர்ப்பார்ப்பு சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது.
அதிலும், பட்டாசு நகரமான சிவகாசி தொகுதியில் மக்கள் யாருக்கு பட்டாசு வெடிக்கப்போகிறார்கள்? என்று இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.
இந்த தொகுதியில் காமராசர், கா. காளிமுத்து மற்றும் பெ. சீனிவாசன் போன்ற நட்சத்திர வேட்பாளர்களுக்கென்று பெரிய அரசியல் வரலாறே இருக்கிறது. சிவகாசி தொகுதியில் 2,25,461 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், 84.12% பேர் வாக்களித்துள்ளனர்.
‘குட்டி ஜப்பான்’ என்றழைக்கப்படுகிற சிவகாசி தொகுதியானது 1957ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இங்கு இதுவரை 15 சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில், அதிமுக 5 முறையும், திமுக 2 முறையும், காங்கிரஸ் 3 முறையும், தமாகா 2 முறையும், மதிமுக, ஜனதா, சுதந்திர கட்சி ஆகியவை தலா ஒரு முறையும் வெற்றிபெற்றிருக்கிறது.
இந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியும், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஜி. அசோகனும், தவெக சார்பில் கீர்த்தனா என்பவரும், நாதக சார்பில் எஸ்தர் மேரி டயானா என்பவரும் உட்பட மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் காங்கிரஸைச் சேர்ந்த ஜி. அசோகன் 17,319 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றார். 2016 மற்றும் 2011 ஆகிய தேர்தல்களில் அதிமுகவின் ராஜேந்திர பாலாஜி வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
|சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஜி. அசோகன்
|காங்கிரஸ்
|2016
|ராஜேந்திர பாலாஜி
|அதிமுக
|2011
|ராஜேந்திர பாலாஜி
|அதிமுக