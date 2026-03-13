ETV Bharat / state

ஆகாஷ் உடலில் 28 காயங்கள்- பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்

ஆகாஷின் வலது காலின் நடுப்பகுதியில் எலும்பு முறிவுடன் தசை, நரம்பு மற்றும் ரத்த நாளங்கள் சேதமடைந்திருந்ததாகப் பிரேதப் பரிசோதனையின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இளைஞர் ஆகாஷ்
போலீஸ் காவலில் உயிரிழந்த ஆகாஷ் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 4:35 PM IST

சிவகங்கை: இளைஞர் ஆகாஷ் உடலில் 28 காயங்கள் இருந்ததாக பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையைச் சேர்ந்தவர் பொறியியல் பட்டதாரியான ஆகாஷ் டெலிசன். இவர் பக்கத்து ஊரில் இருப்பவர்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு அவர்களை கொலை செய்ய முயன்றதாக கூறி கடந்த மார்ச் 6-ஆம் தேதி அன்று மானாமதுரை காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

கைது நடவடிக்கையின் போது தப்ப முயன்ற போது ஆகாஷ் தவறி கீழே விழுந்துள்ளதாகவும், இதில் அவருக்கு காலில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் ஆகாஷ் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வந்ததாகவும் காவல் துறையினர் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில் மார்ச் 8-ஆம் தேதி ஆகாஷ் சிகிச்சையில் இருந்த போது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக உயிரிழந்தார்.

பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை (ETV Bharat Tamilnadu)
இதையடுத்து, ஆகாஷின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு அவரது குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில், உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவின் பேரில் ஆகாஷின் உடல் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் முதல்வர் தலைமையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பிரேத பரிசோதனை முழுவதும் வீடியோவில் பதிவுச் செய்யப்பட்டது.

அதைத் தொடர்ந்து, ஆகாஷின் பிரேத பரிசோதனை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. அவரது பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

  1. ஆகாஷின் உடலில் 28 இடங்களில் காயங்கள் இருந்தன.
  2. அவரது உடலில் வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புறங்களில் காயங்கள் உள்ளன.
  3. வலது காலின் நடுப்பகுதியில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருந்ததுடன் அந்த பகுதியில் தசை, நரம்பு மற்றும் ரத்த நாளங்கள் சேதமடைந்திருந்தன.
  4. கை, முழங்கை, முழங்கால் மற்றும் தொடைப் பகுதிகளில் பல இடங்களில் சிவப்பு நிற சிராய்ப்புகள் மற்றும் கீறல்களும் இருந்தன.
  5. உட்புறப் பரிசோதனையில் மூளையின் முன்பகுதியில் ரத்தக் கசிவு இருந்துள்ளது.
  6. இதயம் மற்றும் நுரையீரலில் ரத்தம் உறைந்து உறுப்புகள் வீங்கியிருந்தது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும், ரசாயன பகுப்பாய்வு முடிவுகள் கிடைத்தப் பிறகே இறுதி அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த சூழலில், ஆகாஷின் மரணம் குறித்து சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தனது மகன் உயிரிழப்பு சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் 16 காவலர்களுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவுச் செய்ய வேண்டும் என்று கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஆகாஷின் தந்தை மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.

