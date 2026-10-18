சிவகங்கையில் பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் வெட்டிக் கொலை: முன்விரோதம் காரணமா?

சிவகங்கையில் பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் வெட்டிக் கொலை: முன்விரோதம் காரணமா?
முன்விரோதம் காரணமாக ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 18, 2026 at 8:48 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் பிரபல ரவுடி சுள்ளான் மதன் பட்டப்பகலில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், ஒக்கூர் அருகே மேலமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மதன் (எ) சுள்ளான் மதன். இவர் மீது பல கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதனிடையே, ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுள்ளான் மதன், அண்மையில் ஜாமீனில் வெளிவந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று பக்கத்து கிராமத்தில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியை காண சுள்ளான் மதன் சென்றிருந்தார்.
அப்போது அங்கு பயங்கர ஆயுதங்களுடன் வந்த கும்பல், சுள்ளான் மதனை சுற்றி வளைத்தது. இதனை பார்த்த சுள்ளான் மதன் அங்கிருந்து தப்பியோடினார்.
ஆனால், அந்த கும்பல் சுள்ளான் மதனை விடாமல் விரட்டிச் சென்று கருப்புத் தோட்டத்தில் வைத்து அவரை சரமாரியாக வெட்டியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுள்ளான் மதன், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலைய போலீசார், அங்கு விரைந்து சென்று சுள்ளான் மதனின் உடலை கைப்பற்றி, உடற்கூறாய்வுக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், ரவுடி சுள்ளான் மதனை கொலை செய்தவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
முன்விரோதம் காரணமா?
இந்நிலையில், முன்விரோதம் காரணமாக ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.