சிவகங்கை இரட்டைக் கொலை வழக்கு: மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண் - கைது எண்ணிக்கை 17ஆக உயர்வு
சிவகங்கை இரட்டைக் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய வேலாயுதம் மற்றும் ரஞ்சித் ஆகிய இருவரும் சிவகங்கை ஜே.எம். எண்-1 நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர்.
Published : September 22, 2026 at 8:14 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கை இரட்டைக் கொலை வழக்கில் ஏற்கெனவே 15 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர்.
காளையார்கோவில் அருகே உள்ள துவரலம் கண்மாய் புதுக்குடியிருப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தெய்வேந்திரன் (24). இவர் பொள்ளாச்சியில் உள்ள மதுபான பாரில் பணியாற்றி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. கடந்த மாதம் சிவகங்கையில் புதிய கார் வாங்கிய தெய்வேந்திரன், அந்த காரை சர்வீஸ் செய்வதற்காக கடந்த 16ஆம் தேதி காளையார்கோவிலில் இருந்து சிவகங்கைக்கு கொண்டு வந்துள்ளார். அப்போது அவரது நண்பரான சிறுவேலங்குடியைச் சேர்ந்த பூப்பாண்டி (25) என்பவரும் உடன் சென்றுள்ளார்.
இருவரும் சிவகங்கை அருகே பழமலைநகர் கொடிக்கண்மாய் பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, மர்ம கும்பல் இருவரையும் வெட்டிப் படுகொலை செய்தது.
5 தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரணை
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்ய, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா நேரடி மேற்பார்வையில், சிவகங்கை துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அமலா அட்வின் தலைமையில் 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் 15 பேரை கைது செய்தனர்.
முதற்கட்டமாக பில்லூரைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் (24), தனராஜ் (19), சந்தோஷ் (19), மாத்தூரைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார் (25), அலுபிள்ளைதாங்கியைச் சேர்ந்த காளீஸ்வரன் (23) ஆகிய 5 காவல்துறையினர் கடந்த 17-ம் தேதி கைது செய்து, பின்னர் நீதிமன்றக் காவலில் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
அதனைத்தொடர்ந்து, இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் (21), மணிகண்டன் (20), சின்னகண்ணனூரைச் சேர்ந்த ராஜகோபால் (23), சிவகங்கை மேலரத வீதியைச் சேர்ந்த சபரிவேலன் (21) மற்றும் கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த சுபாஷ் (21) ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, கூத்தாண்டம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஜெயபாண்டியன் (23) மற்றும் கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் (24) ஆகிய மேலும் 2 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மேலும் 2 பேர் நீதிமன்றத்தில் சரண்
இந்த நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடையதாக கூறப்படும் மதுரை கொடிக்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித் என்ற வேலாயுதம் (27) மற்றும் மாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் (23) ஆகிய இருவரும் சிவகங்கை ஜே.எம். எண்-1 நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தனர்.
இருவரையும் விசாரித்த நீதிபதி வைஷ்ணவி, அவர்களை 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
இதன்மூலம் சிவகங்கை இரட்டைக் கொலை வழக்கில் இதுவரை மொத்தம் 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இரட்டைக் கொலைக்கான பின்னணி, கொலைக்கான காரணம் மற்றும் சம்பவத்தில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, இந்த வழக்கில் உண்மை குற்றவாளிகளை கைது செய்யக் கோரி குடும்பத்தினர் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வந்தனர். அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, உயிரிழந்த இரு இளைஞர்களின் குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு தற்காலிக அரசுப் பணி வழங்குவதற்கான பணி ஆணை வழங்கினர். அதனையடுத்து, நான்கு நாட்களாக நடைபெற்ற போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.