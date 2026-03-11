ஆகாஷை போலீஸ் தாக்கியதால் எலும்பு முறிவு- ரிமாண்ட் அறிக்கையில் அதிர்ச்சித் தகவல்
"பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததால் காயம் ஏற்பட்டது" என்று கூற வேண்டும் என காவலர்கள் மிரட்டியதாகவும், அப்படியே தாம் கூறியதாகவும் ஆகாஷ் வாக்குமூலம் அளித்தார் என ரிமாண்ட் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 11, 2026 at 9:39 PM IST
மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே காவல் துறை விசாரணையின்போது உயிரிழந்த ஆகாஷின் காலை உடைத்தது காவலர்கள்தான் என்ற அதிர்ச்சித் தகவல், அவர் இறப்பதற்கு முன் அளித்த வாக்குமூலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் 2 பேரை அரிவாளால் வெட்டிய சம்பவத்தில் ஆகாஷ் உள்ளிட்ட 2 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். முன்னதாக, ஆகாஷை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றபோது, அவர் தப்பிக்க முயன்றதாகவும், அப்போது பாலத்தில் இருந்து அவர் குதித்தபோது அவருக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். ஆனால் அவரை போலீசார் தாக்கியதாக அவருடைய பெற்றோர் குற்றம்சாட்டினர். இதையடுத்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆகாஷ் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தை அடுத்து ஆகாஷின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து, வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஆகாஷிடம் கடந்த 7ஆம் தேதி, மானாமதுரை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.அஃப்சல் பாத்திமா பதிவு செய்த ரிமாண்ட் அறிக்கை, நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
அந்த அறிக்கையில், சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆகாஷை, நீதித்துறை நடுவர் எம்.அஃப்சல் பாத்திமா நேரில் சந்தித்து விசாரணை நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகாஷின் வலது காலில் தொடைப் பகுதி முதல் பாதம் வரை, பெரிய அளவில் மாவுக்கட்டு போடப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகாஷ் அளித்த வாக்குமூலத்தில், அவர் மார்ச் 6ஆம் தேதி மதியம் சுமார் 1.30 மணியளவில் கிளங்காட்டூரில் தனது நண்பர் குணாவுடன் இருந்தபோது, சீருடை அணியாத காவலர்கள் தன்னைப் பிடித்து அழைத்துச் சென்றதாக தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர் மாலை நேரத்தில் தனது கண்களை கட்டி வேறு இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, இரண்டு கற்களுக்கிடையில் அவருடைய காலை வைத்து அதன் மேல் ஈரச்சாக்கு போட்டு இரும்புக் கம்பியால் பலமாக அடித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக, தனது வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர், மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற காவல் துறையினர், "பாலத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ததால் காயம் ஏற்பட்டது" என்று கூற வேண்டும் என மிரட்டியதாகவும், அப்படியே தாம் கூறியதாகவும் அவர் வாக்குமூலம் அளித்ததாகவும் ரிமாண்ட் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, தன்னை தாக்கியவர்கள் யார் என்பது தனக்குத் தெரியவில்லை என்றும், அந்த நேரத்தில் தனது கண்கள் கட்டப்பட்டிருந்ததால் அடையாளம் காண முடியவில்லை என்றும் ஆகாஷ் தெரிவித்தார் என மனுதாரர் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது. இந்நிலையில், மனுதாரரின் வாதத்திற்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், ரிமாண்ட் அறிக்கையில் அதிர்ச்சித் தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.