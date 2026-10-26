சிவகங்கை ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கு - மேலும் 3 பேர் கைது
ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கு தொடர்பாக சிவகங்கை நகர காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 26, 2026 at 7:54 AM IST
சிவகங்கை: ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மேலும் மூன்று பேரை சிவகங்கை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சிவகங்கை மாவட்டம் ஒக்கூர் அருகே புதுப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மதன் என்கிற சுள்ளான் மதன் (வயது 26). மதன் மீது பல்வேறு கொலை, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தன. இந்நிலையில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஜெயசூர்யா, சுபாஷ் ஆகிய சகோதரர்களின் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட மதன், குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சுள்ளான் மதன் கொலை
இரண்டு ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த மதன், கடந்த அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி ஜாமீனில் வெளியே வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்டோபர் 18-ஆம் தேதி சிவகங்கையை அடுத்துள்ள மேலமங்கலம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக தனது மாட்டை அழைத்துக் கொண்டு மதன், அவரது நண்பர்களுடன் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர் மதனை ஓட ஓட விரட்டி கொலை செய்தனர். இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக, சிவகங்கை நகர காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மதன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தாவின் உத்தரவின் பேரில், சிவகங்கை மாவட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, கொலையாளிகளை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
12 மணி நேரத்தில் மூவர் கைது
இந்த வழக்கில் காவல்துறையினர் மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்த பிரதீப், மானாமதுரை பகுதியைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் மற்றும் பாபு ஆகிய மூன்று பேரை கொலை சம்பவம் நடந்த 12 மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், சிவகங்கையை சேர்ந்த சந்தோஷ் (வயது 19), ஜெய மாணிக்கராஜ் (வயது 20), முத்து சூர்யா (வயது 20), மதுரையைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் (வயது 23), மிதுன் மாணிக்கம் (வயது 26), சதீஷ்குமார் (வயது 22) மற்றும் மானாமதுரையைச் சேர்ந்த சந்துரு (வயது 19) ஆகிய 7 பேரை கைது செய்தனர்.
மேலும் மூவர் கைது
இதனையடுத்து, தற்போது இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய, திருப்புவனத்தை அடுத்த மாரநாட்டைச் சேர்ந்த அதிபதி ராஜா (வயது 26), காரைக்குடியைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் (வயது 25), விருதுநகர் மாவட்டம் அரசகுளம் கிராமத்தை சேர்ந்த விஜய் (வயது 19) ஆகிய மூன்று பேரை சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினர் நேற்று (அக்டோபர் 25) கைது செய்தனர்.
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இதனால், ரவுடி சுள்ளான் மதன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இக்கொலை வழக்கு தொடர்பாக சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்படும் பதிவுகள் மற்றும் புகைப்படங்களை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். அதன் அடிப்படையில் இதுவரை சமூக வலைதளப் பதிவுகள் தொடர்பாக, 24 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து, 74 இன்ஸ்டாகிராம் கணக்குகள் மற்றும் 3 பேஸ்புக் கணக்குகள் என மொத்தம் 77 சமூக வலைத்தளக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதிக்கும் வகையிலும், சமூகப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்துடனும், சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகளை வெளியிடுவோர் மீது உரிய சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிவகங்கை காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.