'கொலை நகரம்' என சித்தரிக்கப்படும் சிவகங்கை - வேதனையில் பொதுமக்கள்
தொழில் வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு, இளைஞர்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பான சமூகச் சூழல் ஆகியவற்றால் சிவகங்கை அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 6:59 PM IST
-By சக்தி சரவணன்
மாமன்னர் மருது சகோதர்களின் வீர வரலாற்றுப் பூமியான சிவகங்கை, இன்று ஒரு சில சமூக விரோதிகளின் செயலால் இணையத்தில் 'கொலை நகரம்' என தவறாகச் சித்தரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 'சுள்ளான்' மதன் கொலை வழக்கின் பின்னணியில் பரவும் இத்தகைய எதிர்மறை பதிவுகள், சிவகங்கையின் எதார்த்த நிலையை தவறாக சித்தரிப்பதாக கூறி, மாவட்டத்தின் அமைதியை காக்க காவல் துறை கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சிவகங்கை அருகே மேலமங்கலத்தில் அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி வடமாடு மஞ்சுவிரட்டை காணச் சென்ற சுள்ளான் மதன் என்ற இளைஞர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில், முதற்கட்டமாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அதை தொடர்ந்து, மேலும் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனையடுத்து இந்த வழக்கில், இதுவரை கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த கொலைக்கான பின்னணி, முன்விரோதம் உள்ளிட்ட காரணங்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சிவகங்கையை ‘கொலை நகரம்’ என சமூக வலைத்தளங்களில் சித்தரிப்பது வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ள பொதுமக்கள், வன்முறை சம்பவங்களைக் கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கு - பின்னணி என்ன?
சிவகங்கை மாவட்டம், புதுப்பட்டியை சேர்ந்த சக்தி என்பவரின் மகன் மதன் (26), சுள்ளான் மதன் என்ற பெயரில் அறியப்பட்டவர். இவர் மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்ததாக காவல் நிலைய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், கொல்லங்குடி பகுதியில் இரண்டு சகோதரர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் மதன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். கடந்த செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி ஜாமீனில் வெளியே வந்த நிலையில், அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி, மேலமங்கலத்தில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டின் போது மதன் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க.. சைபர் புல்லியிங்? - இன்ஸ்டா பிரபலம் ஹரிஷ் விபரீத முடிவு: விசாரணையில் இறங்கிய கானத்தூர் போலீஸ்
கொலைக்கான உண்மையான காரணம் என்ன? கொலையில் வேறு யாருக்கு எல்லாம் தொடர்பு? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பழிக்குப் பழி என்ற வன்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்!
சிவகங்கை பேருந்து நிலையம் அருகே ராஜேஷ் என்பவர் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஒரு கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தான், சுள்ளான் மதன் கொலைக்கான பின்னணியாக இருந்ததா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
ஒரு சம்பவத்துக்கு பழி வாங்கும் நோக்கில் மற்றொரு வன்முறைச் சம்பவம் நிகழ்த்தப்பட்டால், அது சம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்களை மட்டுமின்றி பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் பாதிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, கொலைக்கான உண்மையான காரணத்தை கண்டறிந்து, சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைவரையும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். பழைய முன்விரோதங்கள் காரணமாக அடுத்தடுத்து மோதல்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
"தொழில் வளர்ச்சியும் வேலைவாய்ப்பும் அவசியம்"
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் உள்ள நிலையில், இளைஞர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் வகையில் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என வழக்கறிஞர் வால்மீகிநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சமூக வலைத்தளங்களில் சிவகங்கை கொலை நகரமாக சித்தரிக்கப்படுவது வேதனை அளிப்பதாக கூறிய அவர், குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த பின்னர் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் மட்டும் நின்று விடாமல், அவை நிகழாமல் முன் கூட்டியே தடுக்கும் வகையில் காவல் துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.
சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கைகளை சட்ட வரம்புக்குள் கண்காணித்து, முன் விரோதங்களால் மீண்டும் குற்றச் சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். சிவகங்கை போன்ற மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தி, இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
"சமூக வலைத்தள புகழுக்காக வன்முறையில் ஈடுபடுவதா?"
சமூக வலைத்தளங்களில் தங்களைப் பெரிதாகவும் வலிமையானவர்களாகவும் காட்டிக் கொள்வதற்காகச் சில இளைஞர்கள் மிரட்டல் தொனியிலான பதிவுகளை வெளியிடுவதும், வன்முறையை பெருமையாக சித்தரிப்பதும் கவலைக்குரியது என வழக்கறிஞர் மணிவண்ணன் தெரிவித்துள்ளார்.
பெற்றோர், ஆசிரியர்கள், காவல் துறையினர் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் இணைந்து இளைஞர்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். சமூக வலைத்தளங்களில் மிரட்டல் விடுப்பது அல்லது வன்முறையை ஆதரிப்பது தவறானது என்பதையும், அதனால் ஏற்படக்கூடிய சட்ட விளைவுகளையும் இளைஞர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க.. காவலர் வீரவணக்க நாள்: நினைவுச் சின்னம் முன்பு மலர்வளையம் வைத்து முதல்வர் விஜய் மரியாதை
மேலும், இளைஞர்களின் திறமைகளை வளர்க்கவும், அவர்களின் எதிர்காலத்தை மேம்படுத்தவும் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் திறன் பயிற்சிகளை அதிகரிப்பது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சுள்ளான் மதன் கொலை வழக்கின் உண்மையான பின்னணி முழுமையாக வெளிவருமா? பழிக்குப் பழி வன்முறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுமா? சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க காவல் துறை கூடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமா? என்ற கேள்விகள் பொதுமக்களிடையே எழுந்துள்ளன.
மேலும், தொழில் வளர்ச்சி, வேலைவாய்ப்பு, இளைஞர்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் பாதுகாப்பான சமூகச் சூழல் ஆகியவற்றால் சிவகங்கை அடையாளம் காணப்பட வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வரலாற்றுப் பெருமைமிக்க சிவகங்கை மண்ணை, ஒரு சிலரின் சுயநல மோதல்களால் 'கொலை நகரம்' என்று அடையாளப்படுத்துவது ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களையும் மிகுந்த வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. காவல்துறை வெறும் கைது நடவடிக்கைகளோடு நின்றுவிடாமல், தென் மாவட்டங்களில் வேரூன்றி வரும் இந்த பழிக்குப்பழி வன்முறைக் கும்பல்களை ஆரம்பத்திலேயே இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் என்பதே அமைதியை விரும்பும் ஒட்டுமொத்த சிவகங்கை மக்களின் ஒரே கோரிக்கையாக உள்ளது.