ETV Bharat / state

கிளிகள் மீது இப்படியொரு காதலா? 20 ஆண்டுகளாக தினமும் உணவளிக்கும் மெக்கானிக் முனியாண்டி

என்னுடைய இந்த பணியை சேவை என்று நான் கூற விரும்பவில்லை. ஏனெனில் இதைச் செய்வதினால் எனக்கு மன நிம்மதி உள்ளிட்ட நன்மைகள் கிடைக்கின்றன மெக்கானிக் முனியாண்டி கூறியுள்ளார்.

பறவைகளுக்கு உணவளிக்கும் மெக்கானிக் முனியாண்டி
பறவைகளுக்கு உணவளிக்கும் மெக்கானிக் முனியாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

-BY சக்தி சரவண குமார்

சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே பையூர் அரைகாசு அம்மன் கோவில் கண்மாய்க்கரையில் தினமும் அதிகாலை நேரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கிளிகள் கூட்டமாக வந்து உணவருந்தும் காட்சி, அப்பகுதி மக்களையும், பொதுமக்களையும் வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது.

சந்தனக் கண்மாய் ஆலமரத்தடியில் மரத்தால் மேடை அமைத்துள்ள பறவை நேசன் முனியாண்டி, தினமும் அதிகாலை மற்றும் பொன்மாலை நேரத்தில் கிளிகளுக்காக தானியங்கள் உள்ளிட்ட உணவுகளை வைப்பதை ஓர் சேவையாகவே செய்து வருகிறார். அவர் உணவு வைத்த ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இருந்து கூட்டம் கூட்டமாக நூற்றுக்கணக்கில் பச்சைக்கிளிகள் அங்கு வந்து சேருகின்றன.

பசியாறும் பச்சைக்கிளிகள்
பசியாறும் பச்சைக்கிளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, அவை ஒன்று கூடி நெல்மணிகளைச் சாப்பிடும் காட்சி பார்வையாளர்களை நித்தமும் கவரும் வகையில் உள்ளது. ஆரம்பத்தில் சில பறவைகளுக்கு உணவளிக்க தொடங்கிய முனியாண்டி, நாளடைவில் கிளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததால், அவற்றுக்கு தொடர்ந்து உணவளிப்பதை தனது அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிக் கொண்டார்.

கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அவர் தினந்தோறும் தனது நேரத்தையும், பொருளாதாரத்தையும் ஒதுக்கி கிளிகளுக்கு உணவளித்து வருகிறார். மேலும், இவர் உணவளிக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தினமும் நூற்றுக் கணக்கான கிளிகள் கூடுவது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

கான்கிரீட் கட்டிடங்கள் அதிகரித்து, பறவைகளின் இயற்கை வாழ்விடங்கள் குறைந்து வரும் சூழலில், பறவைகளுக்கு உணவும், தண்ணீரும் வழங்கி பாதுகாத்து வரும் முனியாண்டியின் செயல் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. மேலும், அப்பகுதி மக்கள் பலரும் அவரை ‘கிளிகளின் காதலன்’ என அன்புடன் அழைத்து வருகின்றனர்.

உணவுக்காக காத்திருக்கும் பச்சைக்கிளிகள்
உணவுக்காக காத்திருக்கும் பச்சைக்கிளிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமது இந்த அளப்பரிய சேவை குறித்து முனியாண்டி ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "சந்தனத்தேவர் வயலில் எனக்கு பூர்வீக சொத்து இருந்தது. அங்கு 2 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பனைமரங்கள் இருந்தன. அங்கு அதிகளவில் பறவையினங்கள் வசித்து வந்தன. அதில், பச்சைகிளிகள் சற்று அதிகமாகவே இருந்தன. குறிப்பாக, அங்கிருந்த ஆலமரத்தில் அவை அதிக அளவில் வசித்து வந்தன. அவற்றின் பிரதான உணவு அப்பகுதியில் காய வைக்கப்படும் நெல்மணிகளே ஆகும்.

அவ்வாறு அந்த கிளிகள் வந்து நெல்லை உட்கொள்ளும்போது ஒரு சிலர் அதனை விரட்டுவார்கள். ஆனால், நான் கிளிகளை விரட்டமாட்டேன். மாறாக அவற்றை எப்படி ஒன்று சேர்ப்பது என்றே யோசிப்பேன். பின்னர் என் படிப்பு முடிந்த பிறகு வேலைக்காக வெளியூர்களுக்கு சென்றுவிட்டேன்.

கிளிகளுக்கு அன்றாடம் உணவளிக்கும் மெக்கானிக் முனியாண்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சரிந்த ஆலமரம்; உதித்த யோசனை

இதையடுத்து நீண்ட வருடங்கள் கழித்து சொந்த ஊர் வந்தபோது, அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக அங்கிருந்த பனைமரங்ள் பெரிய அளவில் அழிக்கப்பட்டிருந்தன. அதேசமயம் கிளிகளின் எண்ணிக்கையில் பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லை. மேலும், அவை வெளியேறாமல் அந்த இடத்தையே சுற்றி சுற்றி வந்ததை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. இந்த சூழலில்தான் கிளிகள் தஞ்சம் புகுந்திருந்த ஆலமரம் திடீரென சரிந்து விழுந்தது.

ஆகையால், அந்த பகுதியில் புதிய ஆலமரம் நட வேண்டும் என திட்டமிட்டு, அதை செய்தேன். தற்போது இந்த ஆலமரத்தின் கீழே கருப்பண்ணசாமி குடியுள்ளார். தொடர்ந்து, இங்கிருக்கும் கிளிகளுக்கு நான் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உணவளித்து வருகிறேன்.

பச்சைக்கிளிகளுக்காக முனியாண்டியால் விதைக்கப்பட்ட ஆலமரம்
பச்சைக்கிளிகளுக்காக முனியாண்டியால் விதைக்கப்பட்ட ஆலமரம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நான் மோட்டார் மெக்கானிக்காக வேலை பார்த்து வருகிறேன். எலெக்ட்ரிக்கல் சார்ந்த இயந்திரங்களின் பழுதை நீக்கும் வேலையையே செய்து வருகிறேன். அன்றாடம் இந்த வேலையை ஆரம்பிக்கும் முன்னதாக கிளிகளுடன் நேரம் செலவிடுவதே என்னுடைய முதல் பணி. கிளிகளுக்கு அரிசி வைப்பது தொடங்கி நீர் வைப்பது வரை என அனைத்து வேலைகளையும் பார்ப்பேன்.

இதையும் படிங்க: மண்ணில் புதைந்த ரயில் நிலையம்; 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் உயிர்பெறும் அதிசயம்

என்னுடைய இந்த பணியை பார்த்து இன்னும் பலர் கிளிகளுக்கு தேவையான அரிசி, தினை ஆகியவற்றை வாங்கி தந்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவ்வாறு வாங்கி தரும் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைக்க இங்கேயே சிறிய கூடாரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், என்னிடம் எப்போதும் 100 அல்லது 200 கிலோவுக்கும் குறையாமல் கிளிகளுக்கான உணவு இருக்கும்.

என்னுடைய இந்த பணியை சேவை என்று நான் கூற விரும்பவில்லை. ஏனெனில் இதைச் செய்வதால் எனக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கிறது. குறிப்பாக, எனக்கு மனம் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதுடன், மக்களும் இங்கே அதிகம் பார்வையிட வருகின்றனர். இங்கு காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரையும் அதிக கிளிகளைக் காண முடியும்" என்றார்.

TAGGED:

பச்சை கிளி
BIRD LOVER
PARROTS
பறவை காதலன் முனியாண்டி
SIVAGANGAI PARROT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.