சிவகங்கை அருகே விவசாயி கொலை - காவல் துறை தீவிர விசாரணை
கொலை நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை காவல் துறையினர் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
Published : November 25, 2026 at 6:20 PM IST
சிவகங்கை: இடையமேலூர் அருகே மகேஸ்வரன் என்ற விவசாயி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மீண்டும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம் இடையமேலூர் அருகே உள்ள தேவயானைப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மகேஸ்வரன் (வயது 42). இவர் விவசாயம் செய்து வந்தார். இந்த நிலையில், மகேஸ்வரன் இன்று (நவம்பர் 25) காலை வழக்கம் போல் அருகில் உள்ள இடையமேலூர் கடைவீதிப் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், மகேஸ்வரனை விரட்டிச் சென்று சரமாரியாக தாக்கி, அவரை வெட்டிக் கொலை செய்து விட்டு அங்கிருந்து தப்பி சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியில் பட்டப்பகலில் அரங்கேறிய இந்த சம்பவத்தைக் கண்டு அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மகேஸ்வரன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலைய காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த சிவகங்கை தாலுகா காவல் நிலைய காவல் துறையினர், கொலை செய்யப்பட்ட விவசாயி மகேஸ்வரனின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, மகேஸ்வரன் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர், கொலை நடைபெற்ற பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மேலும், கொலை சம்பவத்தை நேரில் பார்த்தவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தி, கொலைக்கான காரணம் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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சிவகங்கை அருகே மக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்த பகுதியில் பட்டப்பகலில் விவசாயி ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.