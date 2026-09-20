சிவகங்கை இரட்டை கொலை: குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தற்காலிக அரசுப் பணி - முடிவுக்கு வந்த 4 நாள் போராட்டம்
கொலைக்கான காரணம், சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டதா என பல்வேறு கோணங்களில் தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : September 20, 2026 at 4:20 PM IST
-By சக்தி சரவணன்
சிவகங்கையில் அரங்கேறிய இரட்டைக் கொலை சம்பவத்தில், உண்மை குற்றவாளிகளை கைது செய்யக் கோரி நான்கு நாள்களாக நடைபெற்று வந்த போராட்டம் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து முடிவுக்கு வந்தது. இதில், உயிரிழந்த இரு இளைஞர்களின் குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு தற்காலிக அரசுப் பணி வழங்குவதற்கான பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், பழமலைநகர் பின்புறம் உள்ள கொடிக்காடு கண்மாய் பகுதியில் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி இரண்டு இளைஞர்கள் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். அடையாளம் தெரியாத கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் காயாவோடையைச் சேர்ந்த தெய்வேந்திரன் மற்றும் சிறுவேலங்குடியைச் சேர்ந்த பூப்பாண்டி ஆகிய இருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் இருவரின் உடல்களையும் மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனர். கண்மாய் கரையில் சிறிது தொலைவில் புதிய எர்டிகா கார் ஒன்று கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்துள்ளது. அங்கிருந்து இளைஞர்களின் ஆவணங்கள் மற்றும் செல்போன்களை போலீசார் கைப்பற்றினர். மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக BNS பிரிவு 103(1) மற்றும் PPDL Act பிரிவு 3-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த சிவகங்கை போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.
13 பேர் கைது
முதற்கட்ட விசாரணையில், தெய்வேந்திரன் புதிதாக வாங்கிய காரை முதல் சர்வீஸுக்காக மாருதி ஷோரூமில் விட்டுவிட்டு, பின்னர் காரை எடுத்துச் சென்றபோது இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது தெரியவந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக, அப்பகுதி மக்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், 6 பேர் கொண்ட கும்பல் இருவரையும் ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று தாக்கியதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனால், சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா, கொலையில் தொடர்புடையவர்களை விரைந்து கைது செய்ய 5 தனிப்படைகள் அமைத்து உத்தரவிட்டார். பின்னர், ஆகாஷ் (21), மணிகண்டன் (20), சின்னகண்ணனூரைச் சேர்ந்த ராஜகோபால் (23), சிவகங்கை மேலரத வீதியைச் சேர்ந்த சபரிவேலன் (21), கருப்பாயூரணியைச் சேர்ந்த சுபாஷ் (21) மற்றும் 16 வயது சிறுவன் உட்பட 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
கவனம் ஈர்த்த போராட்டம்
இருந்தாலும், சிவகங்கை இரட்டை கொலைக்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது குறித்து போலீசார் அறிவிக்கவில்லை. இதனால், இரட்டை கொலை சம்பவத்தைக் கண்டித்தும், உண்மையான குற்றவாளிகள் அனைவரையும் கைது செய்யக் கோரியும், இறப்பிற்கு நியாயம் கேட்டும், குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை மற்றும் தலா ரூ. 50 லட்சம் நிவாரணம் கேட்டும் உயிரிழந்தவர்களின் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் சிவகங்கை, காளையார்கோவில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடர் போராட்டத்தில் குதித்தனர்.
சில இடங்களில் சாலை மறியலால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. போராட்டக்காரர்களை கலைக்க முயன்றபோது போலீசார் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனால், லேசான தடியடி நடத்தி போராட்டக்காரர்களை கலைத்த போலீசார், சிலரை கைதும் செய்தனர்.
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தொடர்ந்து, போராட்டத்தின் மூன்றாவது நாளான நேற்று (செப். 19) மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தை 500-க்கும் மேற்பட்டோர் முற்றுகையிட்டனர். அதில், 200-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். இச்சம்பவம் சிவகங்கை மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. மேலும், அசம்பாவிதம் நடக்காமல் தடுக்க போலீஸ் படை குவிக்கப்பட்டது.
சுகாதாரத்துறையில் பணி
இந்த நிலையில், இன்று நாளாவது நாளாக போராட்டம் தொடர்ந்தது. இதற்கிடையே, உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். அதன் முடிவில், உயிரிழந்த இரு இளைஞர்களின் குடும்பத்தில் தலா ஒருவருக்கு சுகாதாரத்துறையில் தற்காலிக அரசுப் பணி வழங்குவதற்கான பணி ஆணையை கோட்டாட்சியர் ஜெபி கிரேஷியா வழங்கினார்.
அதன்படி, பூப்பாண்டியின் சகோதரி பூமணி மற்றும் தெய்வேந்திரன் சகோதரர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய இருவருக்கும் டெங்கு மஸ்தூர் பணிக்கான பணியாணை வழங்கப்பட்டது. இதனால், போராட்டத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வர உறவினர்களும் சம்மதித்தனர். தொடர்ந்து, இறந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
உடற்கூறாய்வு முடிந்ததும் உடல்களை உறவினர்கள் பெற்றுக்கொண்ட உறவினர்கள் இறுதிச் சடங்கிற்காக சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டு சென்றனர். பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் உடல்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
அமைச்சர்கள் நேரில் வராதது வேதனை
இதுகுறித்து பூப்பாண்டியின் சகோதரி பூமணி கூறுகையில், “தற்காலிகமாக வழங்கப்பட்ட வேலையை நிரந்தரம் செய்து கொடுக்க வேண்டும். இரட்டை கொலை சம்பவம் நடந்து நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால், இதுவரை அமைச்சர் யாரும் நேரில் வந்து தங்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்காதது வருத்தமளிக்கிறது. இரண்டு உயிர் போயுள்ளது, அதற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கக்கூட அவர்களுக்கு நேரமில்லையா? இதனால் எதற்காக இந்த அரசுக்கு வாக்களித்தோம் என தோன்றுகிறது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்கள், “இதுபோன்ற கொலை சம்பவங்கள் இனியும் நடைபெறாத வகையில், தமிழக அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வழக்கில் தொடர்புடைய அனைவரையும் கைது செய்து சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பட்டப்பகலில் இளைஞர்களை ஓட ஓட விரட்டிச் சென்று கொலை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் இந்த சம்பவம் சிவகங்கையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கொலைக்கான காரணம், சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் யார்? திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டதா என பல்வேறு கோணங்களில் தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.