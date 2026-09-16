சிவகங்கையில் 2 இளைஞர்கள் கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை
சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா, கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை விரைந்து பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : September 16, 2026 at 9:24 PM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே 2 இளைஞர்கள் ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், பழமலைநகர் பின்புறம் உள்ள கொடிக்காடு கண்மாய் பகுதியில் இரு இளைஞர்கள் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டு கிடப்பதாக சிவகங்கை நகர் காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர், இரண்டு இளைஞர்களும் சடலமாக இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
அத்துடன், கண்மாய் கரையில் சிறிது தொலைவில் புதிய கார் ஒன்று கண்ணாடிகள் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்துள்ளது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்து கிடந்த இளைஞர்களின் தொலைபேசியை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணையில், உயிரிழந்தவர்கள் காளையார்கோவில் அருகே உள்ள குருந்தனி வாரியேந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வேந்திரன் மற்றும் பூப்பாண்டியன் என்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, இரண்டு இளைஞர்களின் உடல்களை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தெய்வேந்திரன் புதிதாக வாங்கிய காரை முதல் சர்வீஸுக்காக மாருதி ஷோரூமில் விட்டுவிட்டு, மீண்டும் காரை எடுக்கச் சென்றபோது இந்த கொலை சம்பவம் நடந்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக அப்பகுதி பொதுமக்களிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் இருவரையும் விரட்டிச் சென்று தாக்கியதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதனிடையே, சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்ட சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அபிஷேக் குப்தா, கொலை வழக்கில் தொடர்புடையவர்களை விரைந்து பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பட்டப்பகலில் இரு இளைஞர்கள் ஓட, ஓட விரட்டி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், சிவகங்கை பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.