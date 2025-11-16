ETV Bharat / state

வட்டாட்சியரை கடித்து குதறிய வெறிநாய்; மூன்று நாளில் விளக்கமளிக்க நகராட்சி ஆணையருக்கு ஆட்சியர் உத்தரவு!

தெருநாய் தொல்லை தொடர்பாக நகராட்சி ஆணையர் அசோக்குமார் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.

தெருநாய்கள்
தெருநாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 6:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சிவகங்கை: தேர்தல் வட்டாட்சியரை வெறிநாய் கடித்து குதறியதை அடுத்து நகராட்சி ஆணையர் மூன்று நாளில் விளக்கம் அளிக்க சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்ட தேர்தல் வட்டாட்சியராக பணியாற்றி வருபவர் மெசியாதாஸ். இவர், இன்று காலை சிவகங்கை திருப்பத்தூர் சாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டார். தொடர்ந்தப தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக அவ்வழியாக வந்த வெறிநாய் அவரது காலை கடித்து குதறியது.

திடீரென வெறிநாய் கடித்து குதறியதில் காயமடைந்த மெசியாதாஸ் உடனடியாக சிவகங்கை அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தேவையான சிகிச்சைகளை அளித்து வருகிறார்கள்.

இது குறித்து தகவலறிந்து மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி உடனடியாக சம்பவம் தொடர்பாக சிவகங்கை நகராட்சி ஆணையர் அசோக்குமாரை தொடர்புகொள்ள முயன்றுள்ளார். ஆனால் அவரை ஆட்சியரால் தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து சிவகங்கை நகர் பகுதியில் பொதுமக்கள், குழந்தைகளை தெரு நாய்கள் அச்சுறுத்துகின்றனவா? என்று அறிய மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி நகரின் பல பகுதிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

அந்த ஆய்வின்போது சிவகங்கை நகரின் உள்ள சில தெருக்களில் குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் முதியவர்களை தெரு நாய்கள் விரட்டி செல்வதை அவர் நேரில் பார்த்தார். மேலும், மக்கள் தொடர்ந்து புகாரளித்தும், தெரு நாய்களின் தொல்லை குறைவில்லை என்ற புகாரும் ஆட்சியர் பொற்கொடியின் கவனத்திற்கு வந்தது.

எனவே, இதுதொடர்பாக நகராட்சி ஆணையர் அசோக்குமார் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத் துறை இணை இயக்குநருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் பொற்கொடி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். அந்த நோட்டீசில், 'தெருநாய்கள் மனிதர்களை தாக்குவதை தடுக்கும் பணியில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஏன் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது? என்று விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்'' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: கர்நாடக அரசு நெய்யில் கலப்படம்: திருப்பூர் ஆலைக்கு சீல்; 4 பேர் கைது!

மேலும், இதுதொடர்பான விளக்கத்தை மூன்று தினங்களுக்குள் அளிக்க வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் தனது நோட்டீஸில் குறிப்பிட்டுள்ளார். சிவகங்கை நகரில் தெருநாய் தொல்லை அதிகரித்து வரும், இது தொடர்பாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் வேண்டுகோளாக உள்ளது.

TAGGED:

SIVAGANGAI DOGBITE
வட்டாட்சியரை கடித்த வெறிநாய்
சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர்
STREET DOGS
SIVAGANGA TAHSILDAR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.