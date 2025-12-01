அரசு பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு பணிச் சுமையா? ஆய்வு நடத்தப்படும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி!
உரிய அனுபவமுள்ள, தகுதியான ஓட்டுநர்கள் தான் அரசு பேருந்துகளை இயக்க தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 1, 2025 at 3:48 PM IST
மதுரை: சிவகங்கை பேருந்துகள் விபத்துக்கு குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் இருந்து காரைக்குடி செல்லும் சாலையில் கும்மங்குடி பாலம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 30) மாலை திருப்பூரில் இருந்து காரைக்குடி நோக்கி வந்த அரசு பேருந்தும், காரைக்குடியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி சென்ற மற்றொரு அரசு பேருந்தும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டன.
இந்த விபத்தில் ஒரு பேருந்தின் ஓட்டுநர் உள்பட 11 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 40-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் படுகாயங்களுடன் திருப்பத்தூர், மதுரை, காரைக்குடி ஆகிய ஊர்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிப்பதற்காக மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனைக்கு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் இன்று வந்தார். அப்போது, காயமடைந்தவர்களை நேரில் சந்தித்த அவர் உடல் நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார். மேலும், மருத்துவர்களிடம் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். மேலும், காயமடைந்தவர்களின் உறவினர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சிவசங்கர், “நேற்று இரு பேருந்துகளையும் இயக்கியவர்கள் அரசின் ஓட்டுநர்கள் தான். அவர்கள் ஒப்பந்த ஓட்டுநர்கள் அல்ல. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற பெரிய விபத்து இது. இந்த விபத்தில் என்ன குற்றம் நடந்துள்ளது என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.
உரிய அனுபவமுள்ள, தகுதியான ஓட்டுநர்கள் தான் அரசு பேருந்துகளை இயக்க தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். எதிர்க்கட்சிகள் ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். இது போன்ற விபத்துகள் நடக்காமல் இருப்பதற்காக ஓட்டுநர்கள், நடத்துநர்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த பயிற்சிகளை இன்னும் அதிகரிப்போம். நீண்ட தூர பேருந்துகள் பல ஆண்டுகளாக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் அனுபவமுள்ள ஓட்டுநர்களை தான் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இந்த விபத்து ஏதோ ஒரு அஜாக்கிரதை காரணமாக நடைபெற்றிருக்கிறது. ஓட்டுநர்களுக்கு பணிச்சுமை இருக்கிறதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்வோம்” என்று தெரிவித்தார்.
நேற்று நடந்த இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே ஓட்டுநர் உள்பட 8 பேர் உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த பயணிகள், 108 அவசர ஊர்தி மூலம் மீட்கப்பட்டு திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். ஆனால், சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த 3 பேர் திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்ததால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 11 ஆனது.
சிவகங்கை விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் தேசிய நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 50 ஆயிரமும் இழப்பீடாக வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த கோர விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 3 லட்சமும், படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ. 1 லட்சமும் நிவாரணமாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார்.