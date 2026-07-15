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தமிழ்நாட்டில் மாறி மாறி எம்எல்ஏக்கள் விலைக்கு வாங்கப்படும் சூழல் நிலவுவதாக திருமாவளவன் வேதனை

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் திமுக உள்பட இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் சேர்ந்து எதிர்ப்போம் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 10:18 PM IST

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அரியலூர்: தமிழ்நாட்டில் மாறி மாறி எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் சூழல் நிலவுகிறது என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம், அங்கனூர் கிராமத்தில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன், தனது தந்தை தொல்காப்பியரின் நினைவு நாளை ஒட்டி அவரது நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்து மரியாதையை செலுத்தினார்.

பின்னர், செயதியாளர்களிடம் திருமாவளவன் கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் கல்வி இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை, காமராஜரின் பிறந்த நாளில் முன்வைக்கிறேன். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைவரின் உணர்வுதான் அரசின் நிலைப்பாடு என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசும் உறுதியாக உள்ளது என நம்புகிறோம்.

தமிழ்நாட்டு உணர்வுகளை மீறி மேகதாது அணை கட்ட முடியாது. ஒன்றிய அரசும் ஒரு சார்பு நிலையை எடுக்காது என நம்புகிறேன். தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இணைவதாக முடிவு எடுத்தால், அதனை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது.

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நாகர்கோவிலில் நடந்துள்ள கைதி சபரிவர்மனின் உயிரிழப்பு பெரும் துயரமானது. அவரது உடம்பில் காயங்கள் இருந்தன என்பதை உடற்கூராய்வு அறிக்கை உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. இது மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. காவல் நிலையங்களில், சிறை கொட்டகையில் விசாரணை கைதிகளை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு காவல்துறை, நீதித்துறை, சிறைத் துறைக்கு உள்ளது. ஆனால் அவ்வப்போது இதுபோன்ற அத்துமீறல்களால் படுகொலைகள் அரங்கேறுவது மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சபரிவர்மனின் மரணத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது, அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கடந்த முறை தொகுதி மறு வரையறை மசோதா கொண்டுவரப்பட்டபோது எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து முறியடித்தோம். இந்த முறையும் அதனை நிறைவேற்ற விடாமல் தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எதிர்க்கட்சிகள் அனைவருக்கும் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் திமுக உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் நாடாளுமன்றத்தில் இதனை எதிர்ப்போம்.

தமிழ்நாட்டில் மாறி மாறி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விலை பேசப்படுகிறார்கள் அல்லது விலைக்கு வாங்கப்படுகிறார்கள் எனும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இது ஜனநாயகத்திற்கு உகந்ததல்ல என்பதை விசிக தொடக்கத்திலிருந்து சுட்டிக்காட்டி வருகிறது.

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தவெகவில் இருந்தும் சிலரை விலை கொடுத்து வாங்க முயற்சி நடப்பதாக இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர். அதேபோல தவெக மீது திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்துள்ளன. இந்தப் போக்கு ஜனநாயகத்திற்கு தீங்கிழைப்பதாக இருக்கிறது என்பதை விசிக சுட்டிக்காட்டுகிறது" என்றார்.

TAGGED:

VCK THIRUMAVALAVAN
INDIA ALLIANCE
DMK ALLIANCE
DELIMITATION BILL
VCK THIRUMAVALAVAN ON MLAS BUYING

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