ஜெம் வீரமணியிடம் எஸ்ஐடி போலீசார் தீவிர விசாரணை; அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் வன்கொடுமை வழக்கு
இந்த வழக்குத் தொடர்பாக ஏற்கெனவே பல்வேறு நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை முன்வைத்து வீரமணியிடம் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
Published : October 16, 2026 at 4:11 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணியிடம் சிறப்பு புலானாய்வு குழுவினர் சிறையில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகள் வன்கொடுமை புகாரில் வீரமணி மீது இதுவரை 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிலருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வழக்கை முடிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாகச் சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இதற்கிடையே, வீரமணி மீதான இரண்டாவது வழக்கில் அவரை இரண்டு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதையடுத்து அவரிடம் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஜெம் வீரமணியின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு புழல் சிறையிலேயே வீரமணியிடம் அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
இந்த வழக்குத் தொடர்பாக ஏற்கெனவே பல்வேறு நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை முன்வைத்து வீரமணியிடம் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக வழக்குகளின் பின்னணி, தொடர்புடைய நபர்களுடனான தொடர்புகள் மற்றும் பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்துப் போலீஸார் விசாரித்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் வீரமணியைக் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பது இதுவே முதல்முறை எனக் கூறப்படும் நிலையில், அவரிடம் இருந்து வாக்கு மூலங்களையும் பதிவு செய்வதில் போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விசாரணையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில், வழக்கில் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் குறித்த விவரங்களையும், பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பான புகார்களின் உண்மை தன்மை கண்டறியப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.