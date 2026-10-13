ஜெம் வீரமணி வழக்கில் பணம் கைமாறியதா? அருண் ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட 3 அதிகாரிகளிடம் எஸ்ஐடி தீவிர விசாரணை
ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா? அதற்காகப் பணப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றதா? இதில் காவல்துறை அதிகாரிகள் யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதைக் கண்டறிய எஸ்ஐடி குழுவினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
Published : October 13, 2026 at 4:16 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐபிஎஸ் உட்பட 3 அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழு தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிலருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வழக்கை முடிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாகச் சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழு நேற்று விசாரணை நடத்தியுள்ளது.
அருண் ஐ.பி.எஸ். மட்டுமின்றி, காவல் துறையின் கூடுதல் ஆணையர்களாகப் பணியாற்றிய ராதிகா, கண்ணன் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்புப் பிரிவில் துணை ஆணையராகப் பணியாற்றிய வனிதா ஆகியோரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
வழக்கின் விசாரணை எந்த அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது, சம்பந்தப்பட்ட புகார்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன, வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள் ஏதேனும் மேற்கொள்ளப்பட்டனவா? என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் விசாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், வீரமணி மீதான வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயன்றதாக எழுந்த புகாரில் பல கோடி ரூபாய் கை மாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணப் பரிமாற்றத்தில் முக்கியப் பங்கு வகித்ததாகக் கூறப்படும் ரயில்வே தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஒருவரின் மகனுக்கும் ஏற்கெனவே சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
அவர் விசாரணைக்கு ஆஜராகாத நிலையில், அவரைக் கண்டறிவதற்காக லுக்அவுட் நோட்டீஸும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அவரது வங்கிக் கணக்குகளை முடக்குவது தொடர்பான நடவடிக்கைகளிலும் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வீரமணி வழக்கு தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகளின்போது முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவற்றின் அடிப்படையில் பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான தகவல்கள், சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை எஸ்ஐடி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
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கைப்பற்றப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளில் கிடைத்த தகவல்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து இந்த விவகாரத்தில் யார் யாருக்குத் தொடர்பு உள்ளது? என்பதைக் கண்டறியும் பணியில் விசாரணைக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டதா? அதற்காகப் பணப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றதா? இதில் காவல்துறை அதிகாரிகள் அல்லது வேறு நபர்கள் யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பதைக் கண்டறியும் எஸ்ஐடி குழுவினர் தீவிரம் கட்டி வருகின்றனர்.
இந்த விசாரணையின் முடிவில் கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.