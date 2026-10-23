வெளிநாடு செல்ல முயன்ற ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி மகள்; விமான நிலையத்தில் மடக்கிய எஸ்ஐடி போலீசார்
ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா விசாரணை வளையத்திற்குள் இருக்கும் நிலையில், எந்த ஒரு தகவலும் தெரிவிக்காமல் வெளிநாடு செல்ல முயன்றது தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 23, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகள் வன்கொடுமை புகாரில் வீரமணி மீது இதுவரை 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 11 சிறுமிகள் ஜெம் வீரமணி தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான இந்த வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்ட போக்சோ வழக்கை முடிவுக்குக் கொண்டுவர சில காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் முயற்சி மேற்கொண்டதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் அதிகாரிகள் சிலருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகவும், வழக்கை முடிப்பதற்காக பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இந்தப் புகார்களின் உண்மைத்தன்மையைக் கண்டறிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாகச் சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண் ஐ.பி.எஸ். உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை நடத்தினர்.
இதற்கிடையே, வீரமணிக்குச் சொந்தமான சென்னை லாயிட்ஸ் சாலையில் உள்ள வீடு, கானத்தூரில் உள்ள பண்ணை வீடு, சாமுண்டீஸ்வரி நேச்சுரல் ஸ்டோன் அலுவலகம் உள்ளிட்ட மூன்று இடங்களில் போலீசார் சோதனை நடத்தி முக்கிய ஆதாரங்களைக் கைப்பற்றினர்.
மேலும், வீரமணிக்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ஜெம் கிரானைட் நிறுவன மேலாளர் சக்திவேலைக் கைது செய்த போலீசார், வீரமணி சட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து தப்பிக்க மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
வெளிநாடு செல்ல முயன்ற ஜெம் வீரமணி மகள்
இந்தநிலையில் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா இன்று பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர் செல்லும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சிங்கப்பூர் செல்வதற்காக சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வநதுள்ளார்.
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அவருடைய உடமைகள் அனைத்தும் பாதுகாப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு விமானத்தில் ஏற்றப்பட்ட நிலையில், விமான நிலைய குடியுரிமை சோதனை பிரிவுக்கு குடியுரிமை சோதனைக்காக அர்ச்சனா வீரமணி சென்றுள்ளார்.
அப்போது குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவருடைய பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஆவணங்களை கம்ப்யூட்டரில் பரிசோதித்த போது, அவர் மீது எல்ஓசி எதுவும் இல்லாததால் குடியுரிமை அதிகாரிகள் அவரை விமான பயணத்துக்கு அனுமதித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து அர்ச்சனா விமானத்தில் ஏறுவதற்காக தயாராக காத்திருந்துள்ளார்.
இந்தநிலையில் வீரமணி வழக்கை விசாரித்து வரும் சிறப்பு புலனாய்வு குழுக்கு வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா சிங்கப்பூர் செல்லும் தகவல் கடைசி நேரத்தில் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர்கள் உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு அவருடைய பயணத்தை ரத்து செய்யும்படி கூறினர்.
இதனால் குடியுரிமை அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து அர்ச்சனாவை ஆஃப்லோடு செய்ததோடு அவருடைய சிங்கப்பூர் பயணத்தையும் ரத்து செய்தனர். இதையடுத்து சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு தனிப்படையினர் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு விரைந்து வந்து அர்ச்சனாவை தங்களுடைய பொறுப்பில் எடுத்துக்கொண்டு விசாரணைக்காக சென்னையில் உள்ள அவர்களுடைய அலுவலகத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.
இதையடுத்து சிங்கப்பூருக்கு இன்று பிற்பகல் 2.20 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் 12 நிமிடங்கள் தாமதமாக 2.32 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர் புறப்பட்டு சென்றது.
மேலும் ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனா விசாரணை வளையத்திற்குள் இருக்கும் நிலையில், எந்த ஒரு தகவலும் தெரிவிக்காமல் வெளிநாடு செல்ல முயன்றது தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.