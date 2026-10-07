ஜெம் வீரமணி வழக்கு - காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்து எஸ்ஐடி விசாரணை
காவல் துறை தரப்பில் அடுத்தகட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்கி, விசாரணையை அக்டோபர் 26-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.
Published : October 7, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்கில், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளின் பங்கு குறித்தும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரித்து வருவதாக காவல் துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கில், சென்னை முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருணின் தலையீட்டின் காரணமாக, வீரமணி, சாந்தியின் பெயர் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும், காவல் துறையினர் சரிவர விசாரிக்கவில்லை எனக் கூறியும், இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரியும், வாராகி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
மேலும் அந்த மனுவில், வழக்கை மூட 40 கோடி ரூபாய் வரை பணம் கைமாறியுள்ளதால், வழக்கை மூடியது குறித்தும் விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், வழக்கு தொடர்பான ஆதாரங்களை சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு வழங்கும்படி, வாராகிக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு, நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது வாராகி தரப்பில், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, அக்டோபர் 1 மற்றும் 6 ஆம் தேதிகளில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு முன் ஆஜராகி, ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிறப்பு புலனாய்வு குழு தரப்பில், வழக்கின் விசாரணையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் உள்ளதாகவும், மனுதாரர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கள் குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருவதாகக் கூறி, விசாரணை நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அடுத்தகட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்ய 10 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
விசாரணை முறையாக நடந்து வருவதால் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை. வழக்கை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா சிறப்பாக விசாரித்து வருகிறார் என பாராட்டு தெரிவித்த நீதிபதி, காவல் துறை தரப்பில் அடுத்த கட்ட அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்கி, விசாரணையை அக்டோபர் 26-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.