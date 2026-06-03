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கடன் சுமைக்காக படிக்கவிடாமல் கொடுமைப்படுத்தும் தந்தை; மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மகள்கள் கண்ணீர் கோரிக்கை

கடன் சுமையில் இருக்கும் எங்களின் தந்தை தினமும் தங்களை அடித்து துன்புறுத்துவதாக மனுவில் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 3, 2026 at 6:02 PM IST

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திண்டுக்கல்: மேல்படிப்பு படிக்கவிடாமல் கடன் சுமைக்காக பெற்ற தந்தையே தங்களை கொடுமைப்படுத்துவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இரண்டு சகோதரிகள் புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வாராந்திர மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் ஆட்சியர் சரவணன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க திண்டுக்கல் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வருகை தந்தனர்.

அதில் வடமாநிலத்தைப் பூர்வீகமாக கொண்ட இரண்டு சகோதரிகள், தங்கள் தந்தை கடன் சுமை காரணமாக தங்களை மேல்படிப்பு படிக்கவிடாமல் கொடுமைப்படுத்துவதாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்தனர்.

அவர்கள் அளித்த மனுவில், ”வடமாநிலத்தைப் பூர்வீகமாக கொண்ட நாங்கள் சுமார் 22 வருடங்களாக இங்கு வசித்து வருகிறோம். எங்களின் தந்தை சொந்தமாக தொழில் செய்து வருகிறார். அவருக்கு வியாபாரத்தில் பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால், வீட்டில் தொடர் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. கடன்காரர்கள் தினமும் வீட்டிற்கு வந்து தீட்டித்தீர்த்து எங்களுக்கும், எங்கள் அம்மாவிற்கும் தொந்தரவு கொடுத்தனர்.

இதனால் அம்மா மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு சொந்த ஊரியில் உள்ள ஆசிரமத்திற்கு சென்றுவிட்டார். அவரையும் எங்களால் பார்க்க முடியவில்லை.

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கடன் சுமையில் இருக்கும் நிலையில், எங்களின் தந்தை தினமும் எங்களை அடுத்து துன்புறுத்துகிறார். இரும்பு பைப் கொண்டு அடித்து உதைத்து சித்திரவதை செய்து வருகிறார். மேலும், கடன்காரர்களுக்கு எங்களை கொத்தடிமையாக விற்க முயற்சி செய்து வருகிறார்.இதனால் எங்களுக்கு பாலியல்ரீதியான கொடுமைகளும் நடக்குமோ என்ற அச்சம் ஏற்படுகிறது.

நாங்கள் இருவரும் படிக்க வேண்டும் என விரும்புகிறோம், 10-ம் வகுப்பு வரையே பள்ளியில் படித்தோம், 12-ம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்களாக எழுதி தேர்ச்சி பெற்றோம். கல்லூரிக்கு சென்று மேற்படிப்பு படிக்க எவ்வளவு விருப்பம் தெரிவித்தும், எங்களின் தந்தை அதனைத் தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறார்.

இந்த பிரச்சனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் உடனடியாக தலையிட்டு எங்களை அரசு இல்லத்தில் பாதுகாப்பாக சேர்க்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

DINDUGAL DISTRICT COLLECTOR
PEOPLE GRIEVANCE MEETING
சகோதரிகள் புகார்
கொடுமைப்படுத்தும் தந்தை
SISTERS FILE COMPLAINT AGAINST

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