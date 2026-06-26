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திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகுவது குறித்த மதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்: 'மிஸ்' ஆன சீர்காழி எம்.எல்.ஏ

கூட்டத்தில் கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன் கலந்து கொள்ளவில்லை.

மதிமுக உயர்நிலை குழு கூட்டம்
மதிமுக உயர்நிலை குழு கூட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 26, 2026 at 2:46 PM IST

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சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது தொடர்பாக நடந்த மதிமுக உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டத்தில் சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கலந்து கொள்ளாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டம், அக்கட்சியின் அவைத் தலைவர் ஆடிட்டர் அர்ஜுன ராஜ் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, துணைப் பொதுச்செயலாளர்கள் ரொகையா, பூமிநாதன், ஜீவன் உள்ளிட்ட உயர்நிலை குழு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

2017 முதல் சுமார் 9 ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் மதிமுக நீடித்து வரும் நிலையில், அக்கூட்டணியில் இருந்து மதிமுக விலகுவது தொடர்பாக நாளை பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் வைகோ அறிவிக்க உள்ளார்.

நாளை (ஜூன் 27) நடைபெறும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள தீர்மானங்கள் குறித்தும், தீர்மானங்களை வாசிப்பது குறித்தும், திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகுவது குறித்தும் இன்று உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது.

அண்ணா நகரில் உள்ள விஜயஶ்ரீ மகாலில் நாளை பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுவதாக வைகோ தெரிவித்திருக்கிறார்.

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் மதிமுக 4 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில், கடையநல்லூர், சீர்காழி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் ராஜேந்திரன், செந்தில் செல்வன் ஆகியோர் தற்போது மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

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இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்று வரும் மதிமுக உயர்நிலைக் குழுக் கூட்டத்திற்கு மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருவருக்கும் முறையாக அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் பங்கேற்றுள்ள நிலையில், சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன் கலந்து கொள்ளவில்லை.

மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், இன்று நடைபெறும் கூட்டத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் செல்வன் கலந்து கொள்ளாதது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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SIRKAZHI MLA SENTHILSELVAN
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சீர்காழி எம்எல்ஏ செந்தில் செல்வன்
மதிமுக கூட்டம்
MDMK HIGH LEVEL COMMITTEE MEETING

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