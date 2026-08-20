ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்களின் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்த மீனவர் உயிரிழப்பு
மீனவரின் உடலை தாயகம் கொண்டு வருவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 20, 2026 at 4:08 PM IST
மயிலாடுதுறை: ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த சீர்காழியை சேர்ந்த மீனவர் சங்கர் இன்று உயிரிழந்தார்.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட தொடுவாய் மீனவக் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாவீரன் (வயது 40), கீழமூவர்கரையைச் சேர்ந்த சங்கர், திருமுல்லைவாசலைச் சேர்ந்த பால்ராஜ், கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன் ஆகியோர் சவூதி அரேபியா நாட்டில் தங்கி மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 10- ஆம் தேதி அதிகாலை மாவீரன் உள்ளிட்டோர் ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, அங்கு வந்த ஈரானிய கடற்கொள்ளையர்கள், அவர்களின் படகில் கொள்ளையடிக்க முயன்றுள்ளனர். இதனால் இருதரப்புக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ஈரானிய கொள்ளையர்கள் தாங்கள் வைத்திருந்த துப்பாக்கியால் மீனவர்களை சுட்டுள்ளனர்.
இதில் பலத்த காயமடைந்த மாவீரன், சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மீனவர் சங்கருக்கு படுகாயம் ஏற்பட்டிருந்த நிலையில், மற்ற இரு மீனவர்களுக்கும் லேசான காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து வந்த சவூதி அரேபியா கடற்படையினர், காயமடைந்த மூன்று மீனவர்களையும் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
உயிரிழந்த மீனவர் மாவீரனின் உடலை மீட்ட சவூதி அரேபியா கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, சக மீனவர்கள் அளித்த தகவலின்படி, மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீன்வளத்துறை மற்றும் திருமுல்லைவாசல் கடலோர காவல் குழும காவல்துறையினர், இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகத்துக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 10 நாட்களாக சவூதியில் உள்ள மாவீரனின் உடலை தமிழகம் கொண்டு வர மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவரது குடும்பத்தினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மீனவர்கள் கொலை - சட்டப்பேரவையில் உறுதி அளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
சவூதி அரேபியாவில் தமிழக மீனவர்கள் ஈரானிய கடல் கொள்ளையர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் மீது அரசின் நடவடிக்கை குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிவகுமார் மற்றும் தளி ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த மாவீரன், சங்கர், பால்ராஜ், மணிகண்டன் ஆகியோர் கடந்த மே மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மீன்பிடித் தொழிலுக்காக சவூதி அரேபியாவுக்கு சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அங்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றபோது, கடற்கொள்ளையர்கள் தாக்கியதால், தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு கடற்கொள்ளையர்களைத் தடுக்க முயன்றுள்ளனர். அப்போது கொள்ளையர்கள் மீனவர்களைச் சுட்டனர். இதில் மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் இறந்த மாவீரனின் உடலை இந்தியாவிற்கு அனுப்ப கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இறந்தவரின் உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். மேலும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் இறந்தவர்களின் உடலையும், காயமடைந்தவர்களையும் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக தூதரக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்” என்று பதிலளித்தார்.
இதனிடையே, சவூதி அரேபியாவில் உள்ள மருத்துவமனையில் அவசரச் சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த மீனவர் சங்கர் இன்று (ஆக.20) காலை சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். சவூதியில் இரண்டு மீனவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம், சீர்காழி பகுதி மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.