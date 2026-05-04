சீர்காழி தொகுதியில் மகுடம் சூட்டப் போவது யார்? 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக கூட்டணியில் மதிமுக சார்பில் செந்தில் செல்வன், அதிமுக சார்பில் எம்.சக்தி, தவெக சார்பில் சி.எஸ்.கோபிநாத், நாதக சார்பில் சுபாஷ், பகுஜன் சமாஜ் சார்பில் கஜேந்திரன் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:06 AM IST

சென்னை: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள சீர்காழி சட்டப் பேரவை தொகுதியில் வெற்றி பெறப் போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்து விடும்.

2020-ல் நாகை மாவட்டத்தைப் பிரித்து உருவாக்கப்பட்ட மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள 3 தொகுதிகளில் உள்ள ஒரே தனித் தொகுதி சீர்காழி ஆகும். இது மயிலாடுதுறை மக்களவை தொகுதியின் ஒரு அங்கமாக உள்ளது.

சீர்காழி தாலுகாவின் பெரும்பாலான பகுதிகள் மற்றும் கொள்ளிடம் ஒன்றியப் பகுதிகளை இது உள்ளடக்கியது. இது ஒரு விவசாயம் மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாகும். உலகப் புகழ் பெற்ற சீர்காழி சட்டநாதர் திருக்கோயில் இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் கொள்ளிடமும் இந்த தொகுதியில் வருகிறது.

சீர்காழி தொகுதிக்கு கடந்த 1952-ம் ஆண்டு முதல் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 6 முறையும், திமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் கட்சி 3 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் 1972-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த எஸ். வடிவேலு வெற்றி பெற்றார். மேலும், 1967-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட கே.பி.எஸ். மணி வெற்றி பெற்றார்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்குப் பிறகு சீர்காழி தொகுதியின் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,39,469. ஆண் வாக்காளர்கள் 1,18,809. பெண் வாக்காளர்கள் 1,20,647 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 13. ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் 82.24 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

இந்தத் தேர்தலில் சீர்காழி தொகுதியில் மொத்தம் 10 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ளனர். இந்த தொகுதி திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அக் கட்சியின் சார்பில் செந்தில் செல்வன் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டுள்ளார். அவரை எதிர்த்து எம்.சக்தி (அதிமுக), சி. எஸ். கோபிநாத் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), சுபாஷ் (நாம் தமிழர் கட்சி), கஜேந்திரன் (பகுஜன் சமாஜ் கட்சி) மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களும் களத்தில் உள்ளனர்.

சீர்காழி தொகுதியில் கடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மு. பன்னீர்செல்வம், எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் பி.வி. பாரதியை விட 12,148 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

