தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவங்கள் விநியோகம் இதுவரை எவ்வளவு? - புள்ளிவிவரங்களை அடுக்கிய தேர்தல் ஆணையம்!

தமிழ்நாடு உட்பட ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் இதுவரை மொத்தம் 37 கோடி வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 9:20 PM IST

புதுடெல்லி: பீகார் மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன் அங்கு வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணியை (SIR) இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது. அதனை தொடர்ந்து தற்போது இரண்டாம் கட்டமாக தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் SIR பணிகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் கடந்த அக்டோபர் மாதம் 27 அறிவித்தார்.

அதன்படி, 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கடந்த 4-ம் தேதி வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. டிசம்பர் 4-ம் தேதி வரை ஒரு மாத காலம் இப்பணி நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.

இப்பணியின் முக்கிய அம்சமாக, வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவங்கள், வாக்குச்சாவடி நிலை அதிகாரிகள் (BLO) மூலம் வீடுகள்தோறும் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் படிவங்கள் போதுமானதாக வழங்கப்படவில்லை என்று திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, SIR தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், இன்று (நவ.12) பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் மொத்தம் 37,05,68,109 வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில், தமிழ்நாட்டுக்கு மொத்தம் 5,00,67,045 படிவங்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையில் (8% என்றும் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த அக்டோபர் 27-ம் தேதி நிலவரப்படி, தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 6,41,14,587 வாக்காளர்கள் உள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒவ்வொரு தகுதியான ஒவ்வொரு வாக்காளர்களையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கவும், தகுதியற்ற வாக்காளர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கவும் இந்த திருத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது. ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இத்திருத்தப் பணிகள் மொத்தம் 51 கோடி வாக்காளர்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தப் பணிகள் நிறைவடைந்து டிசம்பர் 9- ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட உள்ளது. அதில் ஏதேனும் ஆட்சேபணைகள் இருந்தால் அதுகுறித்து வாக்காளர்கள் டிசம்பர் 9 முதல் ஜனவரி 8 வரை தெரிவிக்கலாம். அதன்படி வாக்காளர் பட்டியலில் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் 2026 பிப்ரவரி 7-ம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளது.

கடந்த 1951 முதல் 2004 வரை, வாக்காளர் பட்டியலில் மொத்தம் ஒன்பது முறை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. கடைசியாக 2002- 2004 இல் வாக்காளர் பட்டியலில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் நியமனம்: இதனிடையே, வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்களை நியமிப்பதற்கான மாற்றியமைக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலைகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அச்சனா பட்நாயக் தமது எக்ஸ் வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில்,'பொதுவாக வாக்காளர் பட்டியலின் குறிப்பிட்ட பாகத்தில் பெயர் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்காளர் ஒரு வாக்குச்சாவடி நிலை முகவராக இருப்பார்.

இப்போது, வாக்காளர் பட்டியலின் குறிப்பிட்ட பாகத்தில் பெயர் பதிவு செய்த வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர் கிடைக்காத பட்சத்தில், அதே சட்டமன்றத் தொகுதியில் பெயர் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு வாக்காளரும் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவராக நியமிக்கப்படலாம். அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர் தனது நியமிக்கப்பட்ட பகுதியின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், இறந்த அல்லது இடம்பெயர்ந்த வாக்காளர்களின் பதிவுகளை அடையாளம் காணும் பொருட்டு, ஆய்வு செய்வதற்கு முற்படுவர்.

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 2,11,445 வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்' என்று அர்ச்சனா பட்நாயக் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

