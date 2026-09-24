ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகுமாறு அறிவுறுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கு விசிக கடிதம் - திருமாவளவன்
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணிக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு அளிப்பார்கள் என திருமாவளவன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 11:37 PM IST
ராணிப்பேட்டை: எஸ்ஐஆர் விவகாரம் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ள விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக அறிவுறுத்த வேண்டும் எனக்கோரி குடியரசுத் தலைவருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு டவுன் பகுதியில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும், சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் கலந்து கொண்டார். விழாவில், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, கட்சியின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில் பேசிய திருமாவளவன், "கடந்த காலங்களில் கட்சிப் பிரச்சாரங்களுக்காக விடிய விடிய பயணம் செய்தேன். பல நேரங்களில் தூக்கமின்றிக் கட்சிப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த வன்னி அரசு அமைச்சராக வேண்டும் என விரும்பினேன். பல ஆண்டுகளாக இரவு 12.00 மணிக்கு முன்பு தூங்கியதில்லை; கட்சி நிர்வாகிகளுடனான சந்திப்பு மற்றும் கட்சிப் பணிகளே அதற்குக் காரணம்" என்று கூறினார்.
எஸ்ஐஆர் விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய திருமாவளவன், "தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து தேசிய அளவில் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. எஸ்ஐஆர் பணிக்கு சில உயர் அதிகாரிகள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்திருந்த நிலையிலும், அதனை மீறி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எஸ்ஐஆர் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் அதிருப்தி தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கடிதம் எழுதியுள்ளேன். எஸ்ஐஆர் பணியின்போது வாக்காளர் பெயர் நீக்கம் மற்றும் பெயர் சேர்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், நத்தம் பகுதியில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் வீடுகள் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்காக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தேர்தல் பணிக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் ரவிக்குமார் எம்பி மற்றும் சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மேற்பார்வையாளர்களாகவும், தாராபுரம் தொகுதிக்கு சிந்தனைச் செல்வன் மற்றும் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் கு.கா.செல்வம் மேற்பார்வையாளர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இடைத்தேர்தல்களில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணிக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு அளிப்பார்கள்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
பாமக- தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி அமைந்தால் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு என்ன? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "அதுவொரு யூகம் என்பதால் தற்போது பதிலளிக்க முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், "ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றதற்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புதிய தலைமைச் செயலகம் தொடர்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்து கேட்ட பின்னரே அரசு இறுதி முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நான் தெரிவித்துள்ளேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எழுதியுள்ள கடிதத்தை அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளரும், விழுப்புரம் தொகுதியின் எம்பியுமான ரவிக்குமார் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்த கடிதத்தில், "இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக அறிவுறுத்த வேண்டும்; அனைத்து எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்த வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.