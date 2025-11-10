ETV Bharat / state

'அடம்பிடிக்காதீங்க.. SIR பணியை தேர்தல் முடியும் வரை நிறுத்துங்க...' தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக மனு

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்பே வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை (SIR) மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக மனு அளித்துள்ளது.

ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர் சந்திப்பு
ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 10:59 PM IST

1 Min Read
சென்னை: நடைமுறை சிக்கலை கருத்தில் கொண்டு தேர்தலுக்கு பின்பே SIR பணியை தொடங்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக மனு அளித்துள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை
திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி இன்று நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை மனுவை ஒன்றை வழங்கினார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு நான்கு மாத காலத்தில் தேர்தல் வரவுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் தற்போது SIR-ஐ (வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்) மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று திமுக மற்றும் திமுக தலைமையில் உள்ள கூட்டணிக் கட்சிகள் எச்சரித்துள்ளன. இதில் என்னென்ன நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்படும் என்பதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் மத்திய அரசிற்கும் கடிதங்களை வழங்கியுள்ளார். இதைப் பற்றி சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் அடம்பிடித்து எஸ்.ஐ.ஆர்'ஐ அமல்படுத்தியுள்ளனர்.

வாக்குசாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு (BLO) எந்த பயிற்சியும் வழங்கப்படவில்லை. SIR வாக்காளர் திருத்தப் பணிகளுக்கு போதுமான படிவங்கள் வழங்கப்படவில்லை, 1000 வாக்குகள் இருந்தால் 200 படிவங்கள் மட்டுமே தரப்பட்டுள்ளது. 2002 ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் எங்கு இருந்தது என தேட வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஒரு தொகுதியாக இருந்த பகுதிகள் தற்போது 4 தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் உள்ளது எந்த தெரு, எந்த ஊர் என இல்லை. இப்படி பல குழப்பங்கள் உள்ளன. 2009'ல் தொகுதி மறுவரையறைக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் பல தொகுதிகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் பல்வேறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது.

SIR பணிகள் குறித்து BLO'களுக்கு தெரியவில்லை. எந்த படிவம் வழங்க வேண்டும் என்றே தெரியவில்லை. பெருவாரியான BLO -க்களாக அங்கன்வாடி பணியாளர்களே உள்ளனர். சில இடங்களில் ஒரு படிவம், சில இடங்களில் இரண்டு படிவம் வழங்குகின்றனர். 6 மாதத்தில் தேர்தல் நடக்க இருக்கும் நிலையில் இதுபோன்று SIR நடத்தினால் குழப்பம் ஏற்படும். தற்போது இது தேவையற்றது.

பார்க்கப்போனால் எஸ் ஐ ஆர் பணியை தடுத்து நிறுத்தும் வேலையை அதிமுக தான் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது தீவிரமாக செயல்பட்டோம். ஆனால் எஸ்.ஆர்.ஐ' நடத்த வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறுகிறார்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி குற்றம்சாட்டினார்.

