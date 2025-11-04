வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்: திமுக-பாஜக நிர்வாகிகள் இடையே வாக்குவாதம்!
வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக தரப்பிலும், ஆதரவாக பாஜக தரப்பிலும் மாறி மாறி கோஷம் எழுப்பப்பட்டதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
Published : November 4, 2025 at 10:43 PM IST
சென்னை: அம்பத்தூர் மண்டலத்தில் நடைபெற்ற வாக்காளர் தீவிர திருத்தம் சிறப்பு முகாமில் திமுக-பாஜக நிர்வாகிகளுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர், Special Intensive Revision - SIR) இன்று தொடங்கியது. தமிழ்நாடு உட்பட மொத்தம் 9 மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 3 யூனியன் பிரதேசங்களில் எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. பீகார் மாநிலத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடத்தப்பட்ட எஸ்.ஐ.ஆர் நடவடிக்கைகள் பல சர்ச்சைகளுக்கு முக்கிய காரணமானது. இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டிலும் ஆளும் திமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகள் எஸ்.ஐ.ஆர் மேற்கொள்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. அதே வேளையில் அதிமுகவும் பாஜகவும் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமல்லாது, பொதுமக்களிடமும் எஸ்.ஐ.ஆர் தொடர்பாக பல்வேறு சந்தேகங்கள் மற்றும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. அந்த வகையில் சென்னை மாநகராட்சி மண்டலம் 7-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வாக்காளர் தீவிர சிறப்பு திருத்தம் முகாம் நடைபெற்றது. அம்பத்தூர் அத்திப்பட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் தீவிர சிறப்பு திருத்த முகாமில் பாஜகவினருக்கும், திமுகவினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
மண்டல அதிகாரி வாக்காளர் தீவிர சிறப்பு முகாம் குறித்து ஆலோசனை வழங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், பாஜக மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் மாறி மாறி கேள்விகளை கேட்டு வந்தனர். அதில் யார் கேள்விக்கு முதலில் பதில் அளிப்பது தொடர்பான பிரச்சனை எழுந்த நிலையில், என்னுடைய கேள்விக்கு முதலில் பதில் கூற வேண்டும் என இரு தரப்பினரும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டனர். இரு தரப்பினரும் ஒரே நேரத்தில் குரல் எழுப்பியதால் கூட்டத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக தரப்பிலும், ஆதரவாக பாஜக தரப்பிலும் மாறி மாறி கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.
இந்நிலையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் சாமுவேல், மண்டல குழு தலைவர் பி.கே மூர்த்தி ஆகியோர் இரு தரப்பினர் இடையே பேசி சமாதானம் செய்து மீண்டும் ஆலோசனை கூட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இதனிடையே, மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்ட நிலையில், அதிகாரிகள் சமாதானம் செய்து ஆலோசனை கூட்டத்தை தொடர்ந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் தீவிர திருத்த சிறப்பு முகாம்கள் இன்று தொடங்கிய நிலையில், திமுக மற்றும் பாஜக நிர்வாகிகள் இடையே பல்வேறு இடங்களில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.