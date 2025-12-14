எஸ்ஐஆர் படிவம் சமர்ப்பிப்பு நிறைவு; வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாவது எப்போது?
Published : December 14, 2025 at 10:59 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் படிவங்களை திரும்ப பெறுவதற்கான காலக்கெடு இன்றுடன் நிறைவடைந்தது.
கடந்த நவம்பர் 4 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த படிவங்களை பெறுவதற்கான பணி நிறைவடையும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. இதையடுத்து வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பான அட்டவணையை திருத்தி புதிய அட்டவணையை நவம்பர் 30 ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.
அதன்படி வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் டிசம்பர் மாதம் 11 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். அதன் பிறகு டிசம்பர் 12 முதல் 15 ஆம் தேதி வரை அட்டவணை புதுப்பித்தல் மற்றும் வரைவு பட்டியல் தயாரித்தல் பணிகள் நடைபெறும். இதையடுத்து வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். அந்த பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் தங்கள் பெயரை சேர்த்துக்கொள்ள டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி முதல் ஜனவரி 15 ஆம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்படும். பின்னர் டிசம்பர் 16 முதல் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதிக்குள் சரிபார்க்கப்பட்டு இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில் மீண்டும் கடந்த 11 ஆம் தேதி வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பான அட்டவணையை திருத்தி புதிய அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது. அதில் முந்தைய திருத்த அட்டவணையில் வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவம் கொடுப்பதற்கான கால அவகாசம் 11 ஆம் தேதி வரையிலும், வரைவுத் தேர்தல் பட்டியலை வெளியிடும் தேதி வருகிற 16 ஆம் தேதி என்று இருந்ததாகவும், அதை திருத்தி வாக்காளர் கணக்கீட்டு படிவங்கள் கொடுப்பதற்கான காலம் வருகிற 14 ஆம் தேதி வரை என்றும், வரைவுத் தேர்தல் பட்டியலை வெளியிடும் தேதி வருகிற 19 என்றும் திருத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஒரே மாதத்தில் இந்த பணிகளை முடிப்பதற்காக 38 மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள், 234 வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள், 713 உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள், 68470 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், 7234 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மேற்பார்வையாளர்கள் களத்தில் பணியாற்றினர். மேலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் சேர்ந்த 2,46,069 வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தமிழக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் கடந்த நவம்பர் மாதம் 4 ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 வாக்காளர்களில் கணக்கீட்டு படிவங்கள் 100% விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. விநியோகிக்கப்பட்ட வாக்காளர்கள் படிவம் பதிவேற்றம் செய்யும் பணி 100% நிறைவடைந்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ள நிலையில் வாக்காளர் பட்டியிலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் படிவம் 6 படிவத்தை பயன்படுத்தி தங்களது பெயரை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்குச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்புக்கு முன் மாநிலத்தில் 68,467 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. வாக்காளர் எண்ணிக்கை 1200க்கு மேல் இருந்தால் புதிய வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட மறுசீரமைப்புக்குப் பிறகு மாநிலத்தில் 75035 வாக்குச்சாவடிகளாக மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.