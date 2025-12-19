ETV Bharat / state

இன்று வெளியாகிறது வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் - பெயர் இடம்பெறாதவர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

வரைவு பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாதவர்கள் படிவம் 6-ஐ பயன்படுத்தி, தங்களது பெயரை இணைத்துக்கொள்ள ஜனவரி 18 வரை கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த டிசம்பர் 11ஆம் தேதி SIR பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகவுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளை (SIR), இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட SIR பணிகள், கடந்த டிசம்பர் 11ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. இந்நிலையில், இதற்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியலானது இன்று (டிச.19) வெளியாகவுள்ளது.

SIR பணிகளுக்காக நியமிக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வீடு வீடாக சென்று படிவங்களை வழங்கி அவற்றை பூர்த்தி செய்து பெற்று, விவரங்களை தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர். இந்த பணிகளுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் தேர்தல் முகவர்களும் உதவினர்.

இந்நிலையில், இன்று மதியம் 2 மணியளவில் வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகவுள்ளது. இந்த பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாதவர்கள், படிவம் 6 -ஐ பயன்படுத்தி தங்கள் பெயரை நாளை (டிச.20) முதல் ஜனவரி 18ஆம் தேதி வரை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இதையடுத்து, இறுதி வாக்காளர் பட்டியலானது, பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: திமுகவை தீயசக்தி என்று அடையாளம் காட்டியவர் எம்ஜிஆர் - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்

ஒரே மாதத்தில் இந்த பணிகளை முடிக்கும் நோக்கில், 8 மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள், 234 வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள், 713 உதவி வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்கள், 68,470 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், 7,234 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மேற்பார்வையாளர்கள் களத்தில் பணியாற்றினர். மேலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளையும் சேர்ந்த 2,46,069 வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.

தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 6 கோடியே 41 லட்சத்து 14 ஆயிரத்து 587 வாக்காளர்களுக்கு படிவங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. இருந்தபோதிலும், இன்று வெளியாகவுள்ள வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் சில குளறுபடிகள் இருக்கலாம் என சில அரசியல் கட்சிகள் கூறி வருகின்றன. அதுமட்டுமின்றி, இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் சுமார் 50 லட்சம் வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்படலாம் என்றும் அவை தெரிவிக்கின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க, தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளும் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்பு, நமது மாநிலத்தில் 68,467 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. பின்னர், வாக்காளர் எண்ணிக்கை 1200-க்கு மேல் இருந்தால் புதிய வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்கும் நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது. அதன்படி, தற்போது மாநிலத்தில் 75,035 வாக்குச்சாவடிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

SIR DRAFT
DRAFT VOTER LIST
VOTER LIST IN TAMIL NADU
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்
SIR WORK IN TAMIL NADU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.