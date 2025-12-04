தமிழ்நாட்டில் நீக்கப்படும் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள்! அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்ட ஜெயக்குமார்!
தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வாக்கு திருட்டு செய்ய மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாக திமுக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
December 4, 2025
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின் வாயிலாக, சுமார் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரும் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான குமரகுருபரன் தலைமையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்.ஐ.ஆர்) தொடர்பாக அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் கட்டட கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது.
இதில் தி.மு.க., அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க., காங்கிரஸ், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், ஆம் ஆத்மி கட்சி, நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
லட்சகணக்கிலான வாக்காளர்கள் பெயர் நீக்கப்படும்
அப்போது, “படிவங்கள் வீடு வீடாக 95% விநியோகம் செய்யப்பட்டு 60% பெறப்பட்டுள்ளது. இறந்தவர்கள் இறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை உயிரோடு கொண்டு வரக்கூடிய செயல்முறையை செய்ய கூடாது என்று கூறியுள்ளார். ஒரு தொகுதியில் இருந்து வேறு தொகுதிக்கு சென்றவர்களுக்கு வாக்கு உரிமை மறுக்கப்பட கூடாது.
தொகுதிக்கு 100 பேர் என தன்னார்வலர்களை 1,000 ரூபாய் கூலிக்கு நியமித்துள்ளார்கள். அவர்களின் பட்டியலை கேட்டுள்ளோம். அவர்கள் பணியை கவனிக்க கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அனுமதி அளிக்க கேட்டுக்கொண்டோம். அதற்கு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நபர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட உள்ளனர். சென்னையில் கிட்டத்தட்ட 40 ஆயிரம் பேர் வரை இதுவரை நீக்கப்பட்டுள்ளனர். 20 ஆண்டுகளாக இறந்தவர்கள் பெயர், மாற்று குடிபெயர்ந்தவர்கள் பெயர் நீக்கப்படவில்லை. யாருக்கும் வாக்கு இல்லை என்று சொல்லும் நிலை ஏற்படகூடாது,” என்று தெரிவித்தார்.
எஸ்.ஐ.ஆர் படிவம் இன்னும் சென்றடையவில்லை
இதற்கு அடுத்தபடியாக பேசிய தி.மு.க பிரதிநிதி சந்துரு, “எஸ்.ஐ.ஆர் தொடர்பான 3-ஆவது கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. திமுக தொடர்ந்து எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ எதிர்த்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி, வாக்கு திருட்டு செய்ய மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 99% எஸ்.ஐ.ஆர் படிவம் கொடுத்துள்ளதாகக் கூறுகிறார்கள். ஆனால், 60% தான் டிஜிட்டலில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
இன்றுடன் எஸ்.ஐ.ஆர் படிவம் பெறுவதற்கான கால வரம்பு முடிவடைய இருந்தது. ஆனால், தி.மு.க நெருக்கடி கொடுத்து கூடுதலாக ஒரு வாரம் கால அவகாசம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். 30 நாட்களை கடந்தும் பி.எல்.ஓ போன்ற அலுவலர்கள் இது தொடர்பாக சரியான புரிதல் இல்லாமல், மக்களுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்காமல் உள்ளனர்” என்று கூறினார்.
பாஜக சார்பில் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கராத்தே தியாகராஜன், “தற்போது வரை 60 முதல் 65 விழுக்காடு எஸ்.ஐ.ஆர் படிவங்கள்தான் திரும்பி பெறப்பட்டுள்ளது. BLO ஒருவர் தான் இருக்கிறார். 100 பேருக்கு ஒருவர் என உதவியாளர் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளோம்.
சென்னையில் எப்போதும் 50 முதல் 60 விழுக்காடு தான் வாக்குப்பதிவு நடக்கும். வேளச்சேரியில் 3 லட்சம் வாக்குகள் இருந்தால், அதில் 1 லட்சம் வாக்குகள் எடுத்து விடுவார்கள். சிலர் சமூக வலைதளங்களில் கட்சி நடத்துகிறார்கள் அவர்கள் இதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
பின்னர், இதுதொடர்பாக பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகள் எஸ்.ஐ.ஆர் மீது நம்பிக்கையில்லை என்றும், அது தற்போதைய அரசியல் சூழலில் தேவையற்றது எனவும் தங்களின் கருத்துகளை வெளிப்படுத்தினர்.