எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஏன் அனுமதி கொடுக்கவில்லை? - முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிரகாஷ் ராஜ் கேள்வி
அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்கான பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : October 17, 2026 at 6:00 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர்-க்கு எதிரான போராட்டங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க முதல்வர் விஜய் தயங்குவதாக நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட செவிலிமேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அகில இந்திய வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் 13- வது மாநில மாநாடு இன்று (அக்.17) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக நடிகர் பிரகாஷ்ராஜ் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். இந்த மாநாட்டில் 300-க்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் சங்கப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரகாஷ்ராஜ், "எஸ்ஐஆர் என்பது ஓட்டுரிமையைப் பறிக்கும் வேலையில்லை, ஜனநாயகத்தின் குற்றம். அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்கான பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் ஏன் அரசியல் கட்சியினர் மௌனம்காட்டி வருகின்றனர்? அரசியல் கட்சிகளுக்கு என தனித்தனி வாக்கு வங்கி உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கேட்கிறேன், ஏன் எஸ்ஐஆருக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு அனுமதிக் கொடுக்க வில்லை?
இது மக்களின் பிரச்சனை, அரசியல் பிரச்சனை அல்ல, இது ஜனநாயகத்தில் நடக்கும் விபத்துக்கான பிரச்சனை, தமிழ்நாட்டில் தெருவில் நின்று எஸ்ஐஆருக்கு எதிராகப் போராடுவேன்; நிறுத்தி வைப்பேன், பொறுப்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் கட்சியினர் யாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை, அரசியல் கட்சியை ஜெயிப்பதற்காக, இந்த போராட்டம் நடத்தவில்லை; நீங்கள் வேண்டுமென்றால் போராட்டத்தில் செல்பி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
விஜயா, மோடியா என முடிவை எடுக்கும் உரிமையை எங்கள் கையில் கொடுங்கள்; எஸ்ஐஆர் போராட்டத்தைத் திசை திருப்ப முயற்சிகள் நடக்கலாம். அப்பொழுது அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நிற்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
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