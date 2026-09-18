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சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள்- நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு

தூத்துக்குடி, கடலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் வருவாய் அலுவலகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பான திட்ட வரைபடங்கள், ஆவணங்களை பொதுமக்கள் நேரில் பார்வையிடலாம்.

தலைமைச் செயலகம்- கோப்புப்படம்
தலைமைச் செயலகம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 4:23 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்த சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்த ஏதுவாக நிலங்களை கையகப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உடன்குடி அனல் மின் திட்டம், கடலூர் மற்றும் செய்யாறு சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள், விமான பயிற்சி நிறுவனம் உள்ளிட்ட ஏழு திட்டங்களுக்காக நிலங்களை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு தொழில் நோக்கங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம்- 1997ன் பிரிவு 3(1)ன் கீழ் இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நில நிர்வாக ஆணையரும், கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருமான ராஜேஷ் லக்கானி அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் வட்டம், மானாடுதண்டுபத்து கிராமத்தில் உடன்குடி அனல்மின் திட்டம் நிலை-2 மற்றும் நிலை-3 திட்டங்களுக்காக 9.3 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டத்தில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா அமைப்பதற்காக பல்வேறு பகுதிகளில் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளன. கடலூர் வட்டம், தியாகவல்லி கிராமத்தில் அலகு-1, பிளாக்-1 பகுதிக்கு 11.58 ஹெக்டேரும், அலகு-1, பிளாக்-3 பகுதிக்கு 14.56 ஹெக்டேரும், அலகு-1, பிளாக்-2 பகுதிக்கு 9.04 ஹெக்டேரும் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

மேலும் கடலூர் வட்டம், குடிகாடு கிராமத்தில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா அலகு- 5, பிளாக்-1 அமைப்பதற்காக 30.5 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு வட்டம், மேல்மா கிராமத்தில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா நிலை- 3 அமைப்பதற்காக 22.16 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

இதேபோல தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி வட்டம், தோணுகால் மற்றும் நலாட்டின்புதூர் கிராமங்களில் பறப்பியல் பயிற்சி நிறுவனம் அமைப்பதற்காக மொத்தம் 2.98. ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இதில் தோணுகால் கிராமத்தில் 13,694 சதுர மீட்டரும், நலாட்டின்புதூர் கிராமத்தில் 16,154 சதுர மீட்டரும் அடங்கும்.

இந்த திட்டங்களுக்காக கையகப்படுத்தப்பட உள்ள நிலங்களில் வட்டக் கிணறுகள், மோட்டார் அறைகள், மேல்நிலை நீர்த்தொட்டி, பனை, பூவரசு முள் மரங்கள், வேப்ப மரங்கள், சவுக்கு, ஆழ்துளைக் கிணறு, அரசு மற்றும் பொது நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும், பல்வேறு தனிநபர்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்களும் கையகப்படுத்தப்பட உள்ளன.

நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பான திட்ட வரைபடங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை தூத்துக்குடி, கடலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் உள்ள மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நில எடுப்பு) மற்றும் சிறப்பு வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு) அலுவலகங்களில் வேலை நாட்களில் பொதுமக்கள் நேரில் பார்வையிடலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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TAGGED:

தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியீடு
சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள்
TN GOVT
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