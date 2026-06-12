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சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையின் 'முதல் கைது' - அயனாவரத்தில் நடந்தது என்ன?

பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், பள்ளி, கல்லூரி வளாகங்கள், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள், கடற்கரை பகுதிகள் உள்ளிட்ட பெண்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தீவிர ரோந்து பணியில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 8:59 PM IST

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சென்னை: சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையின் முதல் நடவடிக்கையாக அயனாவரத்தில் பெண்ணிடம் அத்துமீறிய வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அண்மையில் சென்னையில் 'சிங்கப்பெண்' சிறப்பு அதிரடி படை திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இந்த படையில் பணியாற்றும் காவலர்களுக்கு சிறப்பு சீருடை, தனிப்பட்ட ரோந்து வாகனங்கள் உள்ளிட்ட வசதிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில் சென்னை அயனாவரம் பகுதியில் வசித்து வரும் சுரேஷ் (வயது 36) என்பவர் தனது பக்கத்து வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணின் வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது அதிர்ச்சி அடைந்த அந்தப் பெண் கூச்சலிட்ட நிலையில் அக்கம் பக்கத்தினர் விரைந்து வந்துள்ளனர்.

இதனைக்கண்ட அந்த இளைஞர் வீட்டில் இருந்து தப்பியோடியுள்ளார். தொடர்ந்து பொதுமக்கள் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணான '100'- க்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து அந்தப் பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினருக்கும் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து அதே பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த சுரேஷை உடனடியாக கைது செய்து அயனாவரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர். சுரேஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் வழக்காக இந்த சம்பவம் கருதப்படுகிறது குற்றத்தில் ஈடுபட்டவரை விரைந்து கைது செய்த சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை காவலர்களை சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் வெகுவாக பாராட்டி உள்ளார்.

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சென்னை மாநகர காவல் நிலையில் 12 காவல் மாவட்டங்களிலும் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை ரோந்து வாகனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், பள்ளி, கல்லூரி வளாகங்கள், வணிக வளாகங்கள், பூங்காக்கள், கடற்கரை பகுதிகள் உள்ளிட்ட பெண்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தீவிர ரோந்து பணியில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ள இடங்களை கண்டறிந்து கண்காணிப்பதுடன் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். அவசர சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் தயக்கமின்றி காவல்துறை உதவி எண்ணை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.

TAGGED:

SINGAPPEN
SINGAPPEN SPECIAL TASK FORCE
YOUTH ARREST
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை
WOMEN POLICE

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