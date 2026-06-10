சிங்கப்பெண் அதிரடி படையினருக்கு ஆயுதங்கள் கிடையாது - ஐஜி பவானீஸ்வரி
முதல் கட்டமாக மாநிலத்தில் 70 குழுக்கள் இன்று முதல் செயல்பட தொடங்கிதாக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை ஐஜி பவானீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 10, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் பணியாற்றும் பெண் போலீசாருக்கு லத்தி உட்பட எந்த ஆயுதமும் கிடையாது என ஐஜி பவானிஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக கடந்த மே 10-ம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்ட விஜய், அந்த விழா மேடையிலேயே மூன்று முக்கிய கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். அதில் ஒன்று தான் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்கும் வண்ணம் சிறப்புக் குழு செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், இத்திட்டத்தைத் தலைமை வகித்துச் செயல்படுத்துவதற்காக ஐஜி பவானீஸ்வரி நியமனம் செய்யப்பட்டார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பணிபுரியவுள்ள பெண் காவலர்களுக்கான பிரத்யேக உடைகள் மற்றும் வாகனங்களும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டத்தை நேற்று சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார். மேலும், பெண்களின் பாதுகாப்பில் ஒரு போதும் சமரசம் செய்யமாட்டோம் என்றும், குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
இதையடுத்து இன்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையின் ஐஜி பவானீஸ்வரி, சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் பணியாற்றும் பெண் போலீசாருக்கு லத்தி உட்பட எந்த ஆயுதமும் கிடையாது என்றும், குற்றம் இழைப்பவர்களை காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைக்க மட்டுமே சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் ஈடுபடுவார்கள் என தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், “நேற்று முதலமைச்சர் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையை துவங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தின் முதல் நோக்கம் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது தான். பெண்கள் பணிபுரியும் இடங்களுக்கு சிங்கப்பெண் அதிரடி படையை சேர்ந்தவர்கள் சென்று பெண்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் செயல்படுவார்கள்.
குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெறும் இடங்களை கண்டறிந்து, அந்த இடங்களை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இடமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். மேலும், சிங்கப்பெண் அதிரடி படையினர் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அளிக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வார்கள்.
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையில் பணியாற்றும் பெண் போலீசாருக்கு லத்தி உட்பட எந்த ஆயுதமும் கிடையாது, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றம் இழைப்பவர்களை காவல் நிலையங்களில் ஒப்படைக்க மட்டுமே சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர் ஈடுபடுவார்கள். ஒரு காவல் மாவட்டத்திற்கு ஒரு சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை குழு மட்டுமே செயல்படும்.
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இத்திட்டத்திற்காக 357 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பெண் படையினர் குற்றம் முழுமையாக நடக்காமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், குற்றம் நடைபெறும் பட்சத்தில் அதற்குரிய தண்டனையை பெற்று தருவார்கள்” என தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், “முதல் கட்டமாக மாநிலத்தில் 70 குழுக்கள் இன்று முதல் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் ஏற்கனவே குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற்ற இடங்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ட்ரோன் மூலம் கண்காணிக்கப்படவும் உள்ளது. இதற்காக 49 ட்ரோன்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இத்திட்டம் மூலம் வரும் முன் காப்பதே முதல் நோக்கமாகும். தமிழகத்தில் பிங்க் பேட்ரோல் மற்றும் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை செயல்படும் என்றும், பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதையே கடமையாக கொண்டு செயல்படுவார்கள் எனவும் தெரிவித்தார். மேலும், அதி நவீன தொழில்நுட்ப வசதியுடன் நேரலையில் சிங்கப்பெண் படையினரின் நடவடிக்கையை கண்காணிக்க முடியும் என ஐஜி பவானீஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார்.