நள்ளிரவில் மது போதையில் மாடிக்கு சென்று கதவை தட்டிய நபர் - சிங்கப்பெண் படை அதிரடி
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, பிரவீண் குமார் மது போதையில் படிக்கட்டில் ஏறி மேலே சென்றது தெரியவந்தது.
Published : June 17, 2026 at 7:10 AM IST
விழுப்புரம்: மது போதையில் அரை நிர்வாணத்துடன் மேல் தளத்திலுள்ள வீட்டிற்குச் சென்று கதவை தட்டிய நபர் மீது விழுப்புரம் சிங்கப்பெண் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் நகரப் பகுதியான பூந்தோட்ட பகுதியில் உள்ள இரண்டு மாடி வீட்டின் கீழ்த்தளத்தில் பிரவீண் குமார் என்பவரும், மேல்தளத்தில் லட்சுமி என்பவரும் வசித்து வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், கீழ்தளத்தில் வசிக்கும் பிரவீண் குமார், நள்ளிரவு ஒரு மணி அளவில் மது போதையில் அரை நிர்வாணத்தில் லட்சுமி வசிக்கும் முதல் மாடி வீட்டிற்கு படிக்கெட்டில் நடந்து சென்றுள்ளார். அப்போது நாய் குரைக்கவே, பிரவீண் குமார் வேகமாக இறங்கி தனது வீட்டுக்குள் சென்றிருக்கிறார். ஆனால் யாரோ தனது வீட்டுக்கு வந்ததை அறிந்த லட்சுமி தனது வீட்டில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்து பார்த்துள்ளார். அப்போது பிரவீண் குமார் மது போதையில் அரை நிர்வாணத்தில் படிக்கட்டில் ஏறி மேலே வந்தது தெரிய வந்தது.
ஏற்கனவே பிரவீண் குமாருக்கும் லட்சுமிக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்த நிலையில், அரை நிர்வாணமாக வீட்டிற்கு வந்த பிரவீண் குமார் மீது அவசர போலீஸ் எண்ணுக்கு தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு லட்சுமி புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
அந்த புகாரின் பேரில் விழுப்புரம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் பணியில் இருந்த சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையினர், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்பொழுது சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது, பிரவீண் குமார் மது போதையில் படிக்கட்டில் ஏறி சென்றது தெரிய வந்தது. இதனை தொடர்ந்து பிரவீண் குமாரிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட விழுப்புரம் மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார், அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து தொடர் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.