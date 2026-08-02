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ஒரே வாரத்தில் 378 புகார்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுத்த சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை

தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை வாகனம்
சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 8:38 PM IST

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சென்னை: சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை கடந்த ஒரு வாரத்தில் 378 புகார்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்று தமிழ்நாடு காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு காவல்துறையின் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் துரிதமான கள நடவடிக்கைகள், சமூக பங்களிப்புடன் கூடிய காவல் பணிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் போன்றவை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை மாநிலம் முழுவதும் பதிவான புகார்களில் 378 புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “கடந்த ஒரு வார காலத்தில் அதாவது ஜூலை 24 முதல் ஜூலை 30 வரை, சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் மாவட்ட களப் பிரிவுகள் 378 புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து 23 குற்ற வழக்குகளை பதிவு செய்யவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளன.

மேலும், காணாமல்போன 4 பெண்கள் மற்றும் 8 குழந்தைகள் கண்டறியப்பட்டு பாதுகாப்பாக அவர்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த ஒரு வாரத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் இடங்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் வசிப்பிடங்கள் என 3,711 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன.

தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் அடையாளம் காணப்பட்ட 10,320 குற்றம் நடைபெற வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் கண்காணிப்பு மற்றும் தீவிர ரோந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், அறிவுசார் குறைபாடுடைய 9 நபர்கள் மீட்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 3 குழந்தை திருமணங்கள் தடுக்கப்பட்டுள்ளன. 62 பள்ளி இடைநின்ற குழந்தைகள் மீண்டும் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

கடந்த வாரத்தில் சென்னை, தாம்பரம், ஆவடி, தூத்துக்குடி, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, தேனி, திருநெல்வேலி, திருப்பூர், திருப்பத்தூர் ஆகிய பகுதிகளில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களுக்கு விரைவாகச் செயல்பட்டு தக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

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இந்த துரித நடவடிக்கைகளின் மூலம், குழந்தைகளை பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் சட்டம் (போக்சோ சட்டம்), தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடைச்சட்டம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் ஆகியவை தொடர்புடைய சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், குற்றங்களில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய துரிதமான மற்றும் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தி வரும் சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்பட்டு, தமிழகத்தை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான மாநிலமாக உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

SINGAPENNE SPECIAL TASK FORCE
POCSO ACT
WOMEN SAFETY
சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை
SINGAPENNE SPECIAL FORCE ACTION

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