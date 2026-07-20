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அப்பா இல்லை, குடும்ப வறுமை - பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய அக்கா, தம்பியை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்த சிங்கப்பெண் போலீசார்

சிறுவர்களின் படிப்புக்கு தேவையான நோட்டு புத்தகங்களை வழங்கிய சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த போலீசார், அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்குவதாக உறுதியளித்தனர்.

சிறுவர்களை பள்ளியில் சேர்த்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த போலீஸார்
சிறுவர்களை பள்ளியில் சேர்த்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த போலீஸார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 7:39 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: குடும்பத்தின் வறுமையான சூழ்நிலை காரணமாக பள்ளி படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய சிறுவர்,சிறுமியை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த போலீசார் மீண்டும் பள்ளியில் சேர்த்துள்ள நெகிழ்ச்சி சம்பவம் வால்பாறையில் நடந்துள்ளது.

கோவை மாவட்டம், வால்பாறையில் மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் 19 செட்டில்மென்ட் பகுதிகள் உள்ளன. இதில், 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மலைவாழ் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இவர்களின் குழந்தைகள் படிக்க ஏதுவாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அட்டகட்டி, வால்பாறை, சோலையார் மற்றும் முடீஸ் போன்ற பகுதிகளில் பள்ளிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், ஒரு சில மலைவாழ் மக்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறுவர்கள் குடும்பத்தின் வறுமை சூழல் காரணமாக பள்ளிக்கு செல்வதில்லை என கூறப்படுகின்றது.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த காவலர்கள், வால்பாறை பகுதியில் பள்ளிக்குச் செல்லாமல் இருந்த இரண்டு சிறுவர், சிறுமியை கண்டுபிடித்து, அவர்களை பள்ளியில் கொண்டு போய் சேர்த்துள்ளனர்.

வால்பாறை உண்டு உறைவிடப் பள்ளி
வால்பாறை உண்டு உறைவிடப் பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu)

கோவை, வால்பாறை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த உதவி ஆய்வாளர் ரோஜினா பானு, தலைமை காவலர் கீதா, காவலர் இந்துமதி ஆகியோர் அடங்கிய குழு, அண்மையில் வால்பாறை அருகே உள்ள மலைவாழ் மக்கள் வசிக்கும் பகுதியான கீழ் பூனாச்சியில் விழிப்புணர்வு மேற்கொண்டனர்.

அப்போது அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மஞ்சுளா என்பவரின் இரு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் ஒரு வருடங்களாக வீட்டிலேயே இருப்பது அவர்களுக்கு தெரிய வந்துள்ளது. இவர்களின் தந்தை சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்த நிலையில், குடும்பத்தின் வறுமை சூழ்நிலை காரணமாக அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இதை அறிந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசார், சிறுவர்களின் தாயிடம் குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை எடுத்து கூறியிருக்கின்றனர். பின்னர், மஞ்சுளாவின் அனுமதி உடன் வால்பாறை அரசு உண்டு, உறைவிட பள்ளியில் அந்த சிறுவர்கள் சேர்க்கப்பட்டனர்.

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மேலும் அவர்களின் படிப்புக்கு தேவையான நோட்டு புத்தகங்களை வழங்கிய சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையைச் சேர்ந்த போலீசார், "சிறுவர்களின் படிப்புக்கு முழு உதவியாக இருப்போம்" என கூறி அவர்களை பள்ளியில் சேர்த்தனர்.

சிறுவன் ஐந்தாம் வகுப்பையும், சிறுமி எட்டாம் வகுப்பு படிப்பையும் பாதியிலேயே நிறுத்திய நிலையில் அவர்கள் மீண்டும் அதே வகுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினரின் இந்த நடவடிக்கை வால்பாறை மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

சிறுவர்களை பள்ளியில் சேர்த்த போலீஸ்
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