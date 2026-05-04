சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் கா.ர.ஜெயராம், காங்கிரஸ் சார்பில் வி.ஸ்ரீநிதி, தவெக சார்பில் கே.எஸ்.ஸ்ரீகிரி பிரசாத், நாதக சார்பில் நேருஜி குணசேகரன் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:36 AM IST
சென்னை: சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு இன்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன.
சிங்காநல்லூர் சட்டப் பேரவை தொகுதி கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சியின் முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நகர்ப்புற தொகுதியாகும். இது கோயம்புத்தூர் மக்களவை தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
கோவை சர்வதேச விமான நிலையம், சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையம், டைடல் பார்க் மற்றும் இ.எஸ்.ஐ என அழைக்கப்படும் தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி நிறுவனத்தின் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவை இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. தகவல் தொழில்நுட்பம் நிறுவனங்கள், ஜவுளி ஆலைகள் மற்றும் சிறு தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதியாகும்.
சிங்காநல்லூர் சட்டப் பேரவை தொகுதிக்கு கடந்த 1967-ம் ஆண்டு முதல் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அதிகபட்சமாக திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகள் தலா 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. 1977-ல் நடந்த தேர்தலில் அக் கட்சியின் சார்பில் ஆர். வெங்குடுசாமி மற்றும் 2001-ல் நடந்த தேர்தலில் கே.சி. கருணாகரன் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
சிங்காநல்லூர் சட்டப் பேரவை தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 2,69,941 பேர். இவர்களில் ஆண்கள் 1,28,758. பெண்கள் 1,37,277 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 23. இந்த முறை 81.19% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த 2021 தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 62.12% வாக்குகள் பதிவாகின.
இந்தத் தேர்தலில் மொத்தம் 28 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். அதிமுக சார்பில் கா. ர. ஜெயராம் போட்டியிட்டார். அவரை எதிர்த்து காங்கிரஸ் சார்பில் புதியவாரன வி. ஸ்ரீநிதிக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கே. எஸ். ஸ்ரீகிரி பிரசாத், நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் நேருஜி குணசேகரன் உள்ளிட்டோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
சிங்காநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வரலாற்றில் இதுவரை காங்கிரஸ் கட்சி ஒருமுறை கூட வெற்றி பெற்றதில்லை. 1967 முதல் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இது ஒரு "ராசி இல்லாத தொகுதியாக" பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 1967, 1984, 1989 மற்றும் 2011 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் இத்தொகுதியில் நேரடியாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தனர்.
கடைசியாக கடந்த 2011-ல் நடந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட மயூரா ஜெயக்குமார், அதிமுகவின் ஆர். சின்னசாமியிடம் தோல்வியடைந்தார்.