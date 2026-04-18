அதிமுகவை பாஜக மிரட்டி பணிய வைத்துள்ளது; ராணிப்பேட்டை பிரச்சாரத்தில் ராகுல் விமர்சனம்
நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா ஆகியோர் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் மக்களை தவறாக வழி நடத்துகிறார்கள் என்று ராகுல் காந்தி பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டினார்.
Published : April 18, 2026 at 7:32 PM IST
ராணிப்பேட்டை: அதிமுக ஊழல் செய்திருப்பதால் அதை பயன்படுத்தி பாஜக அதனை மிரட்டி பணிய வைத்துள்ளது என்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அருகே உள்ள பாண்டியநல்லூரில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் இன்று (ஏப்ரல் 18) பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், மக்களவை எதிர்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி கலந்துக் கொண்டார். திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு அவர் ஆதரவு கோரினார்.
பின்னர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "இந்தத் தேர்தல், தமிழகத்தை ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கம் மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சி கைப்பற்றுவதைத் தடுப்பதற்கான போராட்டமாகும். தமிழகத்தில் பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் நுழைய அனுமதிக்கக் கூடாது. நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா ஆகியோர் பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் மக்களை தவறாக வழி நடத்துகிறார்கள்.
தொகுதிகள் மறுவரையறை மூலம் தென்னிந்திய மற்றும் சிறிய மாநிலங்களின் குரலை ஒடுக்க முயற்சி நடக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் மொழி, கலாச்சாரம் மற்றும் அடையாளத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். 'ஒரே நாடு, ஒரே மொழி' என்ற கொள்கைக்கு நாம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். தமிழ் மொழி சாதாரண மொழி அல்ல, அது தமிழர்களின் ஆன்மா.
அதிமுக இப்போது அதன் சுயாதீனத்தை இழந்து, பாஜவின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படுகிறது. இந்த கட்சி ஊழல் செய்திருப்பதால், அதை பயன்படுத்தி பாஜக அதிமுக-வை மிரட்டி பணிய வைத்துள்ளது. மேலும், இவர்கள் வாயிலாக தமிழகத்தை டெல்லியில் இருந்து கட்டுப்படுத்த முயற்சி நடக்கிறது. அதற்கு மக்கள் விரைவில் பதிலளிப்பார்கள்.
திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி பல நலத்திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. பெண்களுக்கு மாதம் 2 ஆயிரம் ரூபாய், முதியோர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை, மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி, உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.
தமிழக மக்களுடன் ஓர் உணர்ச்சிபூர்வமான உறவு எனக்கு உள்ளது. டெல்லியில் அவர்களுக்காக போராடும் ஒருவராக நான் இருப்பேன். எனது குடும்பத்துக்கும், தமிழக மக்களுக்கும் நீண்டநாள் உறவு உள்ளது. திமுக, காங்கிரஸ் கூட்டணி தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். தமிழக மக்கள் தங்களின் சக்தியை காட்டுவார்கள்" என்று ராகுல் காந்தி பேசினார்.